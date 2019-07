Incendiu de proporții la un festival de muzică din Croația. Zece mii de oameni au fost evacuați

Zece mii de oameni, care participau la un festival de muzică din Croația, au fost evacuați din cauza unui incendiu.

Incendiul a izbucnit la o pădure din apropiere, iar flăcările s-au răspândit rapid din cauza vântului, conform BBC.

Cei care au participat la festival au intrat în panică și au început să alerge în toate direcțiile. Alții, însă, și-au scos telefoanele mobile și au filmat incidentul.

Ohhh at least I got to enjoy #freshisland ... pic.twitter.com/WZ5hVHPOMy