Un incendiu a izbucnit în Institutul de cercetare al Apărării din orașul Tver, Rusia | O persoană a murit, alte 30 sunt rănite

Potrivit reprezentantului ambulanței orașului, o persoană a murit, alte 20 au fost rănite. Starea lor nu este specificată.

Sursa relatează că aproximativ 30 de persoane au cerut ajutor medical. Unele dintre victime au inhalat fum, altele au avut vânătăi și răni, în timp ce oamenii, fugind de incendiu, au sărit de la ferestre, a spus el. Anterior, au fost raportate aproximativ 16 victime.

In Tver, the building of NII-2 of the Ministry of Defense is on fire. The fire is visible in the windows of the second and third floors. Rescuers are on the scene of the fire. People have been evacuated. Previously, about 30 people sought medical help