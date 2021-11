Incendiu de proporții la Paris, lângă Opera Garnier

Sâmbătă dimineața, la Paris, s-au auzit sirenele mașinilor de salvare și s-a creat panică. O clădire de birouri cu vedere la Bulevardul des Capucines, din arondismentul 2, a fost cuprinsă de flăcări.

Coloane impresionante de fum s-au ridicat în aer. Flăcările au ieșit pe geamurile clădirii, care a fost inchisă complet, la fel și strada pe care se află.

Până la această oră nu au fost transmise informații cu privire la eventuale victime. Pompierii intervin chiar în aceste momente.

Mai multe magazine sunt situate sub suprafața afectată de flăcări: un restaurant cu burgeri Five Guys, un magazin de îmbrăcăminte United Colors of Benetton și un magazin Rossignol. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

? Paris: les images de l'important incendie en cours près de l'Opéra pic.twitter.com/Rg7A5mV44J — BFMTV (@BFMTV) November 20, 2021

„Nu știu cine are birourile acolo, dar este îngrozitor”, a scris pe Twitter un francez.

Focul se manifestă cu flacără deschisă la etajul 2 al clădirii.

„Nici o victimă”, au spus surse locale, potrivit Le Figaro.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal