Incendiu puternic la celebrul „Cuib al Vulturului” din Berchtesgaden, folosit în trecut și de Hitler. Poliția a arestat un motociclist

1 minut de citit Publicat la 09:47 24 Oct 2026 Modificat la 09:58 24 Oct 2026

„Cuibul Vulturului” se află la peste 1.800 de metri înălțime. Foto: Profimedia Images

Un incendiu puternic a izbucnit vineri seara la Kehlsteinhaus, atracție turistică din Berchtesgaden/Bavaria cunoscută și sub denumirea de „Cuibul Vulturului” („Eagle's Nest”) și folosit ca refugiu de Adolf Hitler și de oficialii naziști, în timpul celui De-al Doilea Război Mondial, informează Deutsche Welle.

Poliția germană a arestat un motociclist care este, în acest moment, principalul suspect.

O alertă de incendiu a fost declanșată la Kehlsteinhaus în jurul orei 21:15, ora locală (1915 GMT) vineri, a a anunțat poliția germană, într-un comunicat.

„Pompierii, care au fost imediat alertați, au putut vedea, pe măsură ce se apropiau, flăcările de la Kehlsteinhaus”, se arată în comunicatul poliției.

Aproximativ 200 de pompieri și paramedici au fost trimiși la fața locului. Pompierii au ajuns cu dificultate la Kehlsteinhaus, care se află la circa 1.834 de metri înălțime.

Fosta reședință nazistă din munții Bavariei e acum o atracție turistică. Foto: Getty Images

Accesul la locul incendiului, situat la 1.834 de metri altitudine, precum şi operaţiunile de stingere s-au dovedit dificile, după cum a menţionat purtătoarea de cuvânt a poliţiei Lisa Maier.

„Nu se poate intra în clădire decât cu echipament de protecţie respiratorie complet”, a precizat ea.

Nicio persoană nu a fost rănită, a mai precizat poliția germană.

„Cuibul Vulturului” a fost construit între 1937-1939 pe versantul unui munte în apropiere de Berchtesgaden, în Bavaria. Kehlsteinhaus făcea parte din „zona interzisă a Führerului” din regiunea Obersalzberg. Reședința a fost folosită mai des de către Eva Braun, în timp ce Adolf Hitler a făcut puține deplasări la Kehlsteinhaus.

Clădirea a supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial fără a suferi daune și a fost folosită din 1952 și până în prezent drept atracție turistică, unde turiștii pot lua masa la un restaurant şi vizita o expoziţie care îi prezintă istoria.