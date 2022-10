Incendiu uriaș în Kilimanjaro. Flăcările au afectat o populară rută a alpiniștilor

Incendiul a izbucnit vineri seară de-a lungul uneia dintre cele mai populare rute de alpinism de pe munte. Flăcări uriașe și coloane de fum puteau fi văzute pe versanți, au declarat martorii pentru BBC.

Nu se știe cum a izbucnit incendiul sau cât de multă vegetație a ars. De asemenea, nu au fost raportate victime. Șeful poliției regionale, citat de agenția de știri AFP, a declarat că nu poate spune cât de mare este incendiul.

Însă un avion trimis la locul incendiului nu s-a putut apropia din cauza fumului gros, a spus șeful regional din Kilimanjaro, Nurdin Babu.

Ulterior, peste 300 de persoane au fost trimise la fața locului pentru a ajuta la ținerea sub control a incendiului, potrivit Autorității parcurilor naționale din Tanzania (Tanapa). Pe lângă lucrătorii de urgență, inclusiv pompieri și polițiști, la acțiune participă pădurari și angajați ai companiilor de turism.

Incendiul apare la doi ani după ce un alt foc uriaș a distrus mii de hectare de pădure pe versanții muntelui Kilimanjaro.

Muntele Kilimanjaro, care are o înălțime de 5.895 de metri, este o destinație turistică populară și zeci de mii de persoane îl escaladează în fiecare an.

Efforts are continuing in #Tanzania to extinguish a fire that has broken out in Mount Kilimanjaro, the highest peak in Africa. The source of the fire is yet to be disclosed. pic.twitter.com/0AYWMnVyIx