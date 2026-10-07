Într-un cartier din Kiev lovit de Rusia, oamenii au ieșit să salveze copacii de proiectul Primăriei lui Kliciko. Apoi totul a degenerat

7 minute de citit Publicat la 23:06 07 Oct 2026 Modificat la 23:06 07 Oct 2026

Protest la Kiev împotriva defrișărilor pentru șantierul unei conducte de termoficare. Foto: Profimedia Images

Într-un cartier al Kievului grav afectat de atacurile Rusiei, o conductă de termoficare concepută să-i ajute pe locuitori să facă față iernii grele a declanșat un adevărat război între rezidenți și administrația locală. Printre cele mai des invocate acuzații la adresa decidenților municipalității s-a numărat corupția, scrie Kyiv Independent într-un amplu material.

Locuitorii din cartierul Teremky, situat în sud-vestul Kievului, spun că nu sunt împotriva conductei în sine, ci resping ceea ce ei consideră a fi distrugerea inutilă a spațiilor verzi pentru construirea obiectivului.

După ce o intervenție violentă a agenților de pază municipali a rănit mai mulți manifestanți, inclusiv femei, protestul s-a extins de la țelul său primar, de a salva o fâșie de pădure veche de un secol. Localnicii vor acum mai mult decât rezolvarea ecologică a disputei și acuză proasta administrare a orașului.

Pe 23 septembrie, anul acesta, manifestanții au urcat pe treptele clădirii Administrației municipale

Aliona, o femeie de 34 de ani, din Kiev, s-a dus acolo cu un mesaj clar. „Suntem pregătiți să luptăm. Nu doar cu dușmanul din exterior. Suntem pregătiți să luptăm împotriva nedreptății”, a spus ea.

Unde sunt rădăcinile problemei: în copaci, dar și la administrația municipală, spun locuitorii

Proiectul conductei de termoficare din Teremky a fost prezentat rezidenților drept o inițiativă de a-i ajuta să treacă printr-o nouă iarnă grea, marcată de atacuri rusești neîncetate asupra rețelei energetice și a altor obiective din infrastructura critică.

Potrivit oficialilor municipali, proiectul asigură o sursă de rezervă pentru căldura furnizată în 200 de clădiri, în principal rezidențiale. Planurile inițiale de construcție prevedeau tăierea a numeroși copaci, unii dintre ei având peste o sută de ani. Implementat de compania municipală de energie Kyivteploenergo, proiectul a stârnit, în cele din urmă, furia localnicilor, care au acuzat distrugerea spațiilor verzi locale în scopul obținerii de profit comercial.

„Kyivteploenergo este o companie foarte cunoscută care, sincer, duce o politică foarte iresponsabilă din punct de vedere social. Legitimitatea sa este pusă serios sub semnul întrebării, iar compania ia decizii care sunt benefice pentru o minoritate. Este foarte ușor să ignori interesele comunității”, a declarat Vitalii Dudin, co-fondator al grupului de stâna Mișcarea Socială, pentru Kyiv Independent.

După aproape o duzină de proteste, pe 12 august a fost anunțat un moratoriu de două săptămâni pentru elaborarea unui plan alternativ. Petro Panteleiev, prim-adjunctul șefului Administrației de Stat a Orașului Kiev, a declarat că în proces au fost implicați „oameni de știință și experți”.

Panteleiev a confirmat că solicitarea comunității de a reduce numărul copacilor care urmau să fie tăiați a fost acceptată și că lucrările de construcție ar trebui să fie reluate. Potrivit noului plan, numărul copacilor care urmau să fie tăiați a scăzut de la 200 la aproximativ 10. Protestatarii s-au declarat sceptici în privința acestei promisiuni.

Protestatarii acuză modul în care proiectul este gestionat

Lucrările la conductă au fost reluate pe 21 septembrie, însă utilaje grele au apărut în peisaj cu o săptămână înainte. În condițiile în care temperaturile scad deja la Kiev, Petro Panteleiev a subliniat necesitatea de a finaliza proiectul conductei după o întârziere de aproape două luni.

„Iarna trecută au existat probleme grave cu încălzirea în Teremky. După atacurile rusești masive, oamenii au rămas fără căldură pentru mult timp”, a subliniat oficialul municipal într-un comunicat de presă din 22 septembrie.

Nici această realitate nu a îndepărtat scepticismul cetățenilor din cartier.

„Vreau să-mi salvez orașul, să-l văd verde și, bineînțeles, vreau căldură pentru toți cetățenii. Nu vreau ca în timpul iernii copiii și ceilalți oameni să stea în frig. Dar vrem ca acest lucru să fie făcut în mod corect”, a declarat Yuliia, o femeie de 30 de ani din capitala ucraineană, care a participat la un nou protest pe 23 septembrie.

„Am demonstrat în repetate rânduri (că există alternative) și am găsit ingineri care au propus trasee alternative, dar autoritățile ignoră acestea lucruri și nu comunică în mod corespunzător”, a spus, la rândul său, Tania, în vârstă de 36 de ani, locuitoare din Teremky și participantă la protest.

Lucrurile iau o turnură violentă în cartierul Teremky din Kiev

Confruntarea a intrat într-o nouă etapă după ce protestatarii s-au plâns că municipalitatea a folosit forța împotriva lor.

Tania, participantă la proteste, a spus că, pe 22 septembrie, manifestația avea loc pașnic la intrarea pe șantier. Ulterior, femeia susține că a fost „târâtă brutal prin noroi” de agenții de pază municipali.

„I-am rugat să-mi dea drumul, dar au continuat și chiar păreau să se distreze făcând asta. Nu mi-au dat drumul până la sfârșit, când deja începusem să-mi pierd cunoștința din cauza durerii”, a spus ea pentru Kyiv Independent.

Femeia acuză că, în urma acțiunii agenților de pază, s-a ales cu fracturi la degetele mâinii stângi. Înregistrări video cu incidentele violente în care au fost implicate Tania și alte persoane s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, stârnind furia internauților.

Ca răspuns la solicitarea transmisă de Kyiv Independent, municipalitatea din Kiev a declarat că „orașul este deschis dialogului cu cetățenii” și că „au avut loc în mod repetat întâlniri publice în cadrul cărora au fost discutate observațiile și sugestiile locuitorilor”.

Administrația promite să investigheze cazurile de violență de care sunt acuzați agenții săi

Administrația a adăugat că lucrările la conducta de termoficare vor continua conform planurilor actualizate, în pofida protestelor repetate, dar a promis că va investiga acuzațiile de violență.

„Vom desfășura o investigație amănunțită și cuprinzătoare privind acțiunile angajaților (gărzii municipale)”, a declarat Oleg Kuiavskyi, adjunct al șefului administrației orașului, într-un comunicat publicat pe 24 septembrie.

Cu toate acestea, violențele s-au intensificat, notează Kyiv Indepenent. Pe 6 octombrie, Liubomir Dmitrîșin, un tânăr de 24 de ani care a participat la protestele împotriva tăierilor masive de copaci, a fost arestat în urma unei percheziții la domiciliul său.

Potrivit organizației de tineret Semiyarusna Hora, pe care Dmitrîșin o conduce, „forțele de ordine au folosit fără justificare forța împotriva tânărului, provocându-i vătămări corporale”.

Organizația a mai spus că poliția i-a confiscat soției tânărului telefonul și laptopul, deși aceasta nu participase la proteste.

„Liubomir a fost reținut fără o explicație adecvată și s-a folosit forța împotriva lui în timpul percheziției”, a acuzat, la rândul său, Yaroslava, sora celui reținut.

„Oamenii care își apără orașele și țara ar trebui să aibă sprijinul statului, nu să fie persecutați de acesta”, a adăugat ea într-un comentariu pentru Kyiv Independent.

Poliția din Kiev a confirmat că a deschis o anchetă penală împotriva unui tânăr de 24 de ani originar din Luțk, pentru „o încălcare gravă ... care a implicat rezistență față de un reprezentant al autorităților însărcinat cu menținerea ordinii publice”.

Forțele de ordine au susținut, la rândul lor, că în timpul unui protest desfășurat pe 27 septembrie, mai mulți participanți i-au provocat pe polițiști, recurgând la agresiuni fizice și la materiale pirotehnice, în urma cărora o polițistă a fost rănită.

Potrivit comunicatului, tânărul de 24 de ani „a organizat și coordonat acțiunile participanților în timpul conflictului cu poliția”.

Poliția a adăugat că ancheta este în desfășurare. Avocații lui Dmitrîșin au declarat că acesta este în prezent ținut într-un centru de detenție temporară.

Pentru mulți, aceste confruntări violente au reprezentat un punct de cotitură, momentul în care distrugerea spațiilor verzi a încetat să mai fie singura problemă.

Conflictul din Kiev nu este doar despre copaci

Faptul că protestele au depășit obiectivul salvării câtorva copaci da devenit evident din mesajele afișate pe pancartele din timpul protestului organizat pe 23 septembrie.

Nadia, o tânără de 26 de ani, atribuie conflictul neajunsurilor primarului Kievului, Vitali Kliciko.

„Din păcate, Kliciko este la putere de 10 ani și nu am văzut nicio măsură în favoarea ecologiei”, a spus ea.

Mama pensionară a Nadiei adaugă: „Noi vedem doar corupția”.

Mai mulți protestatari au declarat pentru Kyiv Independent că „se simt mințiți” în legătură cu adevăratul scop al construirii conductei de termoficare. Mulți cred că există detalii nedezvăluite despre finanțare și despre adevărații beneficiari.

„Proiectul este o minciună sfruntată din partea Administrației de Stat a Orașului Kiev”, consideră Tania, tânăra citată la începutul acestui material.

Potrivit Kyiv Independent, nu există momentan informații sau anchete oficiale care să sugereze existența unor nereguli în legătură cu proiectul conductei de termoficare.

Ce urmează în scandalul cetățeni versus administrație în Kiev

În acest moment, nu există planuri de oprire a lucrărilor la conductă și nici nu este clar dacă administrația orașului își va respecta promisiunea de a îndepărta doar 10 copaci.

Unii protestatari încă speră că administrația orașului îi va asculta și le va accepta revendicările.

În ciuda traumelor suferite, Tania este hotărâtă să participe în continuare la proteste. „Vrem să fim auziți, iar oamenii să înțeleagă că sunt mințiți”, a insistat ea.

Pentru alții cetățeni, pur și simplu nu există nicio alternativă, deoarece Teremky a fost și va continua să fie casa lor.

„Am mers în fiecare zi prin acea zonă de parc forestier până la grădiniță”, a declarat Tamila, o femeie în vârstă de 50 de ani.

Ea își așteaptă soțul să se întoarcă din armată și speră că acesta va reveni în cartierul verde pe care îl recunoaște, nu într-un șantier de construcții. Pentru Tamila, semnificația luptei depășește cu mult altercațiile între agenții de pază și cei cetățenii care s-au adunat pe treptele Administrației din Kiev.