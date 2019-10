Inundaţii devastatoare în Spania după o serie neîntreruptă de furtuni. O persoană a murit, altele au dispărut, şoselele sunt acoperite de apă, copacii sunt căzuţi

O persoană şi-a pierdut viaţa şi altele două au fost date dispărute, ca urmare a furtunilor violente însoţite de ploi abundente şi viituri, care au avut loc în Spania.

Inundaţiile au pus stăpânire pe mai multe localităţi din Catalonia, Valencia şi Insulele Baleare.

Vântul a rupt copacii din rădăcini, şoselele au fost acoperite de ape şi zeci de oameni rămaşi izolaţi au fost salvaţi cu elicopterele.

Temperaturile au scăzut dramatic în urma apariţiei fenomenelor meteorologice.

Nici sudul Franţei nu a reuşit să scape de incidente. Furtuna a lovit şi în zona respectivă şi a cauzat pene de curent în toată regiunea de la graniţa cu Spania.

Vremea rea a făcut probleme şi în Spania. În Ibiza, trei oameni au fost răniţi după ce o tornadă iscată din senin a lovit o localitate din vestul insulei.

„Era totul foarte întunecat, parcă se înnoptase şi am văzut ceva ca un zid alb, bătea vântul foarte tare şi ploua puternic. A fost surprinzător, nu am mai văzut niciodată aşa ceva”, a povestit un localnic.

Şi în regiunea Tarragona din Spania furtuna a făcut ravagii. Copacii au fost smulşi din rădăcini şi aruncaţi peste autoturisme, stâlpii de electricitate s-au prăbuşit şi ploaia care a însoţit furtuna a adus inundaţii de amploare.

Floods in #Catalonia. Last night, storms were very intense, downpouring in some areas more than 250 mm. Unfortunately, there are at least 1 deceased ⛈️ pic.twitter.com/jSEd4reL81