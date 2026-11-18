Irakul pompează din nou petrol către Turcia, după 12 ani, pentru a ocoli blocajele din Strâmtoarea Ormuz

1 minut de citit Publicat la 16:26 18 Noi 2026 Modificat la 16:26 18 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Irakul a reluat, marți, livrările de petrol prin conducta Kirkuk–Ceyhan, pentru prima dată în ultimii 12 ani. Astfel, țara își asigură o rută alternativă de export, în condițiile în care perturbările traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz, provocate de războiul din Iran, i-au limitat transporturile de petrol, notează Euronews.

Ministerul Petrolului de la Bagdad a anunțat într-un comunicat că pomparea a fost reluată după finalizarea testelor tehnice și operaționale.

Ministrul petrolului, Basim Mohammed Khudair, a precizat că debitul inițial a fost stabilit la 120.000 de barili pe zi și că, treptat, acesta urmează să crească la 500.000 de barili. Ministrul nu a oferit însă un calendar.

Tot marți, Consiliul de Miniștri al Irakului a aprobat o recomandare privind reabilitarea conductei.

Reunit la Najaf sub conducerea premierului Ali al-Zeydi, guvernul a aprobat propunerea Consiliului pentru Afaceri Economice de a renova conducta. Nu au fost oferite detalii despre amploarea lucrărilor.

Conducta Kirkuk–Ceyhan leagă câmpurile petroliere din nordul Irakului de portul Ceyhan, de pe coasta mediteraneeană a Turciei. Aceasta a fost scoasă din funcțiune în 2014, după atacurile repetate ale grupării teroriste autointitulate Statul Islamic.

Conducta îi oferă Irakului o alternativă la terminalele de export din sudul țării, de unde petrolul este transportat prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit Reuters, impactul asupra volumului total al exporturilor va depinde de cantitatea de petrol disponibilă și de faptul dacă livrările prin conductă se vor adăuga exporturilor existente sau nu.

În august, Irakul și Turcia au convenit asupra unui aranjament de un an pentru menținerea livrărilor de petrol prin conductă, în timp ce continuă negocierile pentru un acord pe termen mai lung. Aranjamentul are la bază capacitatea conductei, de până la 750.000 de barili pe zi.

Cele două țări au discutat și despre o cooperare mai amplă în domeniul energiei. În timpul unei vizite la Ankara, în iulie, al-Zeydi a declarat, într-o conferință de presă comună cu președintele Recep Tayyip Erdoğan, că Irakul ar putea furniza Turciei până la un milion de barili de petrol pe zi.

Erdoğan a precizat că ambele țări urmăresc semnarea unui acord cuprinzător de cooperare în domeniul energiei.