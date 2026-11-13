Iranul anunță distrugerea unui radar de avertizare timpurie al armatei SUA, în Bahrain

1 minut de citit Publicat la 08:35 13 Noi 2026 Modificat la 08:36 13 Noi 2026

Imagine de arhivă care prezintă lansarea, de către Corpul Gardienilor Revoluției din Iran, a unei rachete spre Bahrain. Foto: Profimedia Images

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC), armata ideologică a Iranului, a susţinut că forţele sale au atacat un sistem radar de avertizare timpurie al SUA din Bahrain, conform unui comunicat difuzat vineri la televiziunea de stat, citat de AFP, informează Agerpres.

Nici Statele Unite, nici Bahrain nu au confirmat imediat atacul asupra micului arhipelag din Golf. Bazele şi echipamentele din Bahrain au fost vizate în mod repetat în ultimele luni în timpul războiului din Orientul Mijlociu, care a început la sfârşitul lunii februarie cu atacuri aeriene americano-israeliene asupra Iranului.

„Acum câteva ore, luptători din Forţa Aerospaţială a Gardienilor Revoluţiei au vizat şi distrus radarul de avertizare timpurie al agresorilor americani de pe insula Bahrain, ca răspuns la agresiunea aeriană a inamicului împotriva unui turn de telecomunicaţii din Sirik”, un oraş portuar din sudul Iranului, a transmis IRGC într-un comunicat.

„Acesta este un avertisment serios pentru inamicul agresor să pună capăt provocărilor aeriene şi contrabandei cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz”, au adăugat Gardienii Revoluţiei.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a raportat în octombrie că a ajutat statele din Golf să exporte 1,5 miliarde de barili de petrol din vară, prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică prin care tranzitau o cincime din hidrocarburile lumii înainte de război. Teheranul revendică un control asupra acestei căi navigabile. Ca răspuns, Statele Unite impun o blocadă asupra porturilor iraniene şi escortează petrolierele de-a lungul acestei rute