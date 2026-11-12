Israelul îi interzice intrarea în țară lui Jean-Luc Melenchon, candidat la președinția Franței: „Nu am cerut niciodată să intru”

1 minut de citit Publicat la 22:59 12 Noi 2026 Modificat la 22:59 12 Noi 2026

Israelul îi interzice intrarea în țară lui Jean-Luc Melenchon, candidat la președinția Franței. Foto: Getty Images

Israelul a anunţat joi că îi interzice accesul pe teritoriul său politicianului francez Jean-Luc Melenchon, liderul partidului radical de stânga Franţa Nesupusă (La France Insoumise, LFI) transmite AFP, preluată de Agerpres.

Melenchon, care candidează din nou la preşedinţia Franţei, conduce o formaţiune care are o "poziţie extrem de ostilă faţă de Israel", a comunicat ministerul israelian de externe.

"Israelul va reacţiona ferm împotriva celor care încearcă să îi facă rău şi nu va permite unor indivizi care acţionează împotriva intereselor sale şi incită la ură împotriva cetăţenilor săi să intre pe teritoriul său", avertizează comunicatul citat.

Melenchon a reacţionat declarând pe postul de radio France Info că i s-a interzis accesul "pe un teritoriu unde nu am cerut niciodată să intru" şi şi-a exprimat regretul că "guvernul Israelului mă urmăreşte în acest mod".

El condamnase sâmbătă, la un miting electoral lângă Paris, "genocidul" din Gaza - acuzaţie respinsă ferm de Israel - şi "anexarea treptată a Cisiordaniei" ocupate.

Ministrul israelian de externe Gideon Saar a precizat că interdicţia nu îl vizează doar pe Melenchon, ci şi pe preşedinta grupului parlamentar al LFI, Mathilde Panot. "Ambii au făcut declaraţii care transmit acuzaţii mincinoase de crime puse pe seama Israelului", iar Melenchon a cerut ca marina militară franceză să escorteze flotile ilegale cu destinaţia Gaza", a arătat el.