Italia vrea să interzică accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. De la ce vârstă vor putea avea minorii conturi independente

1 minut de citit Publicat la 14:38 18 Noi 2026 Modificat la 14:38 18 Noi 2026

Italia vrea să interzică accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale.Foto: Hepta

Italia urmează să devină cea mai recentă ţară care restricţionează accesul minorilor la reţelele sociale, urmând exemplul unor state precum Australia, Brazilia şi Grecia, fiind de aşteptat ca parlamentul să aprobe un decret guvernamental în acest sens până la sfârşitul anului, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Copiii cu vârsta sub 13 ani nu vor avea voie să deţină conturi pe reţelele sociale. Minorii cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani vor putea avea astfel de conturi doar dacă ele sunt conectate la contul unuia dintre părinţi. Conturile independente vor fi permise începând cu vârsta de 16 ani.

Aceste măsuri sunt incluse într-un amendament la un decret privind securitatea, aflat în prezent în dezbatere în parlament şi care urmează să fie aprobat până la sfârşitul lunii decembrie.

Amendamentul, consultat de Reuters, nu a fost încă prezentat oficial, dar este susţinut de coaliţia de dreapta a prim-ministrului Giorgia Meloni.

Aprobarea decretului, aproape sigură

Este aproape sigur că va fi aprobat, spun surse parlamentare.

"Acest amendament ar putea reprezenta un punct de cotitură decisiv pentru părinţii care se luptă cu dependenţa digitală a copiilor lor, precum şi pentru minori", a declarat Fabio Rampelli, un parlamentar de rang înalt din partidul Fraţii Italiei al lui Meloni, citat într-un comunicat.

În forma sa actuală, care ar putea fi modificată în timpul discuţiilor parlamentare, legea propusă exceptează aplicaţiile educaţionale de la interdicţie.

Conform propunerii, platformele sociale vor trebui să verifice vârsta utilizatorilor, respectând liniile directoare care vor fi elaborate de autoritatea italiană de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, AGCOM, în termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a decretului.

Platformele sociale se află sub presiune să îşi modifice algoritmii, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari, la nivel mondial, că acestea contribuie la o criză de sănătate mintală în rândul copiilor.