Japonia acuză Rusia de o nouă provocare. Două avioane rusești ar fi încălcat spațiul aerian nipon: „O amenințare la adresa securității”

2 minute de citit Publicat la 09:39 17 Noi 2026 Modificat la 09:39 17 Noi 2026

Forțele japoneze de autoapărare au ridicat de la sol avioane de vânătoare. Foto: Getty Images

Japonia acuză că două avioane rusești i-au încălcat marți dimineața spațiul aerian. Forțele japoneze de autoapărare au ridicat de la sol avioane de vânătoare pentru a avertiza aparatele „presupuse rusești”, a precizat secretarul general al guvernului, Minoru Kihara. Ulterior, Tokyo a adresat un „protest foarte ferm” Moscovei, relatează Agerpres.

Aparatele au intrat în spațiul aerian nipon în apropierea insulei Okino-shima, în prefectura Fukuoka (sud-vest), puțin după ora 04:00 (luni, 19:00 GMT).

Japonia denunță o „amenințare” la adresa securității sale

Ca răspuns, Forțele japoneze de autoapărare au ridicat de la sol avioane de vânătoare pentru a avertiza aparatele „presupuse rusești”, a precizat secretarul general al guvernului, Minoru Kihara.

„Încălcarea spațiului nostru aerian național de către aeronave rusești constituie nu doar o atingere gravă adusă suveranității țării noastre, ci și o amenințare la adresa securității noastre, și este total inacceptabilă. Am transmis un protest foarte ferm Rusiei pe căi diplomatice și am cerut cu tărie măsuri pentru a preveni orice repetare a incidentului”, a declarat Kihara.

Relațiile Japoniei cu Moscova s-au deteriorat în ultimele săptămâni după arestarea unui jurnalist japonez acuzat de spionaj și confiscarea activelor rusești ale companiei Japan Tobacco.

Kihara a precizat că aparatele au traversat strâmtoarea Tsushima și au trecut între insula japoneză Yonaguni și Taiwan înainte de a se îndrepta spre Pacific.

Avioane de vânătoare mobilizate în Coreea de Sud

La rândul său, Coreea de Sud a anunțat marți că a mobilizat avioane de vânătoare după ce mai multe aeronave militare rusești au pătruns dis-de-dimineață în zona sa de apărare aeriană deasupra Mării Japoniei.

O Zonă de identificare a apărării aeriene (ADIZ) nu este un spațiu aerian suveran, ci o zonă tampon în care țările identifică aeronavele care se apropie, în scopuri de securitate.

În general, aeronavele străine se anunță înainte de a pătrunde în zona de identificare a unei țări terțe, deși nu sunt obligate din punct de vedere legal să facă acest lucru.

Seulul a precizat că aeronavele rusești nu au încălcat spațiul aerian sud-coreean.

Japonia a mai adresat un „protest foarte ferm” Moscovei în 2024 după ce un avion de patrulare rusesc a pătruns de trei ori în spațiul său aerian, aceasta fiind prima intruziune confirmată din 2019.

Tensiuni tot mai mari între Japonia și Rusia

Rusia și Japonia, care au de zeci de ani o dispută teritorială privind un lanț de insule din Pacific, întrețin relații tensionate de când Tokyo participă la sancțiunile împotriva Moscovei în contextul războiului din Ucraina.

În august, președintele rus Vladimir Putin a efectuat prima sa vizită în sudul arhipelagului Kurile, unde se află aceste insule, o vizită considerată „absolut inacceptabilă” de către Japonia care le revendică.

Numite „Kurilele de Sud” de către Rusia și „Teritoriile de Nord” de către Japonia, aceste insule fac parte din regiunea Sahalin (Orientul Îndepărtat Rus).

De asemenea, Tokyo a protestat în august împotriva anunțului Rusiei potrivit căruia Moscova urma să efectueze teste cu rachete în largul uneia dintre insulele disputate vizitate de Putin.

La mijlocul lui octombrie, arestarea pe insula Sahalin a unui jurnalist japonez care lucra pentru cotidianul regional Hokkaido Shimbun a provocat o recrudescență a tensiunilor. Moscova a acuzat Tokyo că își folosește jurnaliștii acreditați în țară în scopuri de spionaj, acuzație pe care prim-ministrul nipon Sanae Takaichi a negat-o.