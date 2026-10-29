JD Vance i-a scris unui general iranian și i-a propus reluarea negocierilor de pace, cu programul nuclear pe masă

3 minute de citit Publicat la 09:31 29 Oct 2026 Modificat la 09:31 29 Oct 2026

JD Vance. sursa foto: Getty

Vicepreședintele JD Vance a contactat un înalt oficial politic și militar iranian pentru a propune reluarea unor negocieri de pace cuprinzătoare, potrivit unui înalt oficial american și unui oficial iranian care cunosc detaliile comunicării, scrie The New York Times.

Vance a făcut acest demers printr-o scrisoare trimisă săptămâna trecută prin intermediul mediatorilor din Qatar și înmânată duminică generalului Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională și fost comandant-șef al Corpului Gărzilor Revoluționare, au spus cei doi oficiali.

În scrisoare, Vance a sugerat ca oficialii americani și iranieni să se întâlnească în curând, adăugând că el va conduce discuțiile din partea Statelor Unite.

Propunerea a fost bine primită de liderii Iranului, mulți dintre ei considerându-l pe Vance o figură influentă care ar putea contribui la încetarea ostilităților, a spus oficialul iranian. Rezaei urma să răspundă oficial până joi.

Trump a citit scrisoarea vicepreședintelui și a aprobat-o înainte ca aceasta să fie trimisă la Teheran, a spus oficialul american. Casa Albă a trimis solicitările de comentarii către biroul lui Vance. Un purtător de cuvânt al vicepreședintelui a refuzat să comenteze.

Demersul vine într-un moment tensionat. Președintele Trump cântărește posibilitatea reluării loviturilor active împotriva Iranului, eventual după alegerile de la jumătatea mandatului de marțea viitoare. Armata americană a întocmit o listă extinsă de ținte, inclusiv infrastructură energetică și alte obiective vitale pentru economia iraniană.

Iranul a avertizat că va riposta dur, vizând infrastructura și cablurile submarine din regiune. Iar oficiali americani au declarat săptămâna trecută că Iranul se află într-o fază avansată de planificare a unor atacuri împotriva americanilor din Orientul Mijlociu și din alte regiuni.

Scrisoarea lui Vance a precizat clar că rezolvarea chestiunii nucleare este obligatorie și că programul nuclear al Iranului trebuie să fie pe masa negocierilor încă de la început, au spus ambii oficiali.

Potrivit acestora, Vance a subliniat în scrisoare necesitatea ca Iranul și Statele Unite să rezolve conflictul prin negocieri directe.

The Wall Street Journal a relatat anterior despre demersul lui Vance către Iran.

Scrisoarea nu a precizat o dată sau un loc pentru desfășurarea discuțiilor, însă ambii oficiali au spus că negocierile directe ar putea începe chiar de săptămâna viitoare, în Qatar sau în Turcia.

Dacă Teheranul acceptă oferta lui Vance, negocierile ar începe, tehnic, fără precondiții, au spus oficiali iranieni și americani.

„Deși Forțele noastre Armate curajoase sunt pe deplin pregătite să apere Patria, Iranul continuă să ofere diplomației o șansă să reușească”, a scris miercuri pe rețelele sociale ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. „Rămânem în contact strâns și permanent cu intermediarii pentru a analiza idei care pot asigura punerea în aplicare a Planului nostru de 7 zile chiar și în mai puțin de o săptămână”.

Scrisoarea reprezintă cel mai recent efort al lui Vance de a pune capăt unui conflict care a dat peste cap economia globală, a divizat Partidul Republican și ar putea contribui la victorii ale democraților săptămâna viitoare.

Un sondaj recent realizat de The New York Times și Universitatea Siena arată că 65% dintre alegători dezaprobă modul în care Trump gestionează războiul din Iran.

Oficialul american a explicat că Vance i-a scris lui Rezaei pentru că oficialilor americani le-a devenit clar că trebuie să vorbească direct cu cineva din conducerea Iranului care are influență asupra facțiunii radicale, opusă unui acord, și asupra Gărzilor Revoluționare.

Trump i-a încredințat lui Vance, care și-a exprimat în privat opoziția față de un război cu Iranul, conducerea negocierilor la începutul acestui an.

Vicepreședintele a mers în Pakistan în aprilie și s-a întâlnit cu lideri iranieni într-o sesiune-maraton care s-a încheiat fără niciun rezultat.

În ultimele săptămâni a avut loc o adevărată avalanșă de eforturi diplomatice, înalți oficiali din Qatar, Pakistan, Turcia și Arabia Saudită mergând în Iran pentru a discuta despre detensionare.

Doi oficiali iranieni au spus că aceste întâlniri s-au concentrat pe îngrijorarea mediatorilor că regiunea ar putea fi aruncată în haos și distrugere dacă luptele se reiau. Liderii din regiune au încurajat Iranul să fie flexibil și să facă concesii în privința programului nuclear, pentru a evita un război.

Rezaei a fost numit în funcție în august de noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei. Potrivit presei de stat iraniene, biroul său a anunțat că s-a întâlnit recent cu liderul suprem și a primit instrucțiuni să scoată țara din actuala stare de incertitudine, de tip „nici război, nici pace”, urmând un plan în șapte zile pe care Iranul l-a propus Washingtonului.

Planul în șapte zile al Iranului, respins de Statele Unite, prevede o serie de pași pe care Washingtonul trebuie să-i facă, printre care ridicarea blocadei navale din Strâmtoarea Ormuz și deblocarea unei părți din activele înghețate ale Iranului. Oficialii iranieni au spus că, după aceea, Iranul ar redeschide strâmtoarea și ar începe imediat negocierile.