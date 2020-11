Joe Biden s-a accidentat! Președintele ales al SUA a ajuns la doctor după ce s-a jucat cu câinele său

„Radiografia inițială nu a arătat nicio fractură evidentă, dar examenul clinic a impus imagini mai detaliate”, a declarat doctorul Kevin O'Connor. "Scanarea computerizată ulterioară a confirmat mici fracturi, cât un fir de păr. Va avea nevoie de o orteză timp de câteva săptămâni."

Biroul lui Biden anunțase mai devreme că președintele ales va fi examinat de un ortoped „din precauții suplimentare”, după ce și-a răsucit glezna jucându-se cu câinele.

Duminică seară, președintele Donald Trump a scris pe Twitter: „Fă-te bine repede!”

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld