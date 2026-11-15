Joe Biden îl descrie pe Zelenski drept „nerecunoscător”, iar pe Putin îl compară cu un adolescent. Dezvăluiri din memoriile sale

2 minute de citit Publicat la 17:09 15 Noi 2026 Modificat la 17:09 15 Noi 2026

Joe Biden şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Sursa foto: Profimedia Images

Fostul președinte american Joe Biden vorbește despre relațiile sale cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin în noua sa carte de memorii, „Promise Me, America”, care urmează să fie lansată marți, 17 noiembrie. Biden spune că președintele ucrainean era uneori dificil în discuțiile private și nu îi arăta atâta recunoștință pe cât s-ar fi așteptat. Nici liderul de la Kremlin nu este descris într-o lumină favorabilă, fostul președinte american comparându-i comportamentul cu cel al unui adolescent, relatează Ukrainska Pravda, care citează The Wall Street Journal.

În cartea sa, Biden povestește cum se comporta Vladimir Putin în timpul întâlnirilor și vorbește despre tonul capricios al liderului rus.

Potrivit fostului președinte american, Putin „obișnuia să stea adus de spate în timpul întâlnirilor, prefăcându-se indiferent, ca un adolescent”.

Biden a vorbit și despre relația cu Volodimir Zelenski, pe care l-a cunoscut îndeaproape în perioada în care Statele Unite au oferit sprijin Ucrainei. El consideră că experiența de actor a președintelui ucrainean „s-a dovedit a fi o pregătire foarte bună” pentru rolul său de lider.

În același timp, fostul lider de la Casa Albă recunoaște că discuțiile cu Zelenski nu au fost întotdeauna ușoare.

„Putea fi capricios și încăpățânat în discuțiile noastre private și nu atât de recunoscător pe cât m-aș fi așteptat”, a scris Biden în memoriile sale.

Biden spune că a refuzat o cerere a echipei lui Trump privind negocierile cu Putin

În carte, Joe Biden dezvăluie și un episod petrecut înainte ca Donald Trump să revină la Casa Albă. Potrivit acestuia, membri ai echipei lui Trump i-au cerut să semneze o scrisoare prin care să le permită să negocieze direct cu Vladimir Putin înainte de preluarea oficială a mandatului.

Biden susține că a refuzat solicitarea, deoarece se temea că discuțiile ar putea duce la un acord dezavantajos pentru Ucraina.

Fostul președinte explică faptul că nu a vrut să le ofere „mână liberă pentru ceea ce mă așteptam să fie un fel de capitulare, în detrimentul Ucrainei”.

Dezvăluirile apar în volumul „Promise Me, America”, care va fi lansat pe 17 noiembrie și în care Biden povestește despre experiențele sale din perioada în care a condus Statele Unite.

Fostul președinte american se confruntă și cu probleme grave de sănătate. Acesta a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer, care s-a extins la oase. Potrivit biroului său, boala are un scor Gleason de 9, ceea ce indică un grad ridicat de agresivitate.

Donald Trump i-a urat însănătoșire grabnică după anunțarea diagnosticului, dar ulterior s-a declarat surprins că problemele de sănătate ale predecesorului său nu fuseseră făcute publice mai devreme.