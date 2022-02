Jurnalistul Dilerbek Shakirov, de la săptămânalul Around You, a fost împuşcat mortal de soldaţii ruşi, în zona Herson din Ucraina.

Anunţul a fost făcut de procurorul general Iryna Venediktova.

In Kherson Oblast, the Russian occupation forces shot dead civilian journalist Dilerbek Shakirov of the information weekly Around You, Ukrinform reports citing Prosecutor General Iryna Venediktova.