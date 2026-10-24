Kim Jong Un a traversat un pod recent inaugurat, până a ajuns în China. Vizita nu fusese anunțată de Phenian ori Beijing

Podul de peste râul Yalu,care face legătura între Coreea de Nord și China, are 4 benzi, și 3.026 de metri lungime, a fost finalizat în 2014, dar deschiderea sa a fost amânată din cauza mai multor probleme, inclusiv lipsa drumurilor de legătură şi a unor facilităţi vamale pe partea nord-coreeană. Foto: Getty Images

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns sâmbătă la Dandong, un oraş chinez de la frontiera cu Coreea de Nord, după ce a traversat un pod recent inaugurat, care leagă Coreea de Nord de China, informează agenţia sud-coreeană de presă Yonhap, citată de AFP și preluată de Agerpres.

„Se pare că Kim Jong Un a ajuns la Dandong, în China, traversând noul pod peste râul Yalu”, a declarat o sursă guvernamentală sud-coreeană, sub protecţia anonimatului, fără a oferi mai multe detalii.

Agenţia de presă sud-coreeană Yonhap a raportat, de asemenea, citând o sursă guvernamentală anonimă, că liderul a sosit în acest oraş din nord-estul Chinei „mai devreme în cursul zilei”.

Contactat de AFP pentru a obţine o confirmare, Ministerul chinez de Externe nu a răspuns imediat.

Nici Coreea de Nord şi nici China nu au anunţat în avans această vizită a liderului Kim Jong Un.

Noul pod, inaugurat în urmă cu mai bine de o săptămână, ar trebui să întărească legăturile economice între una dintre cele mai izolate ţări din lume şi vecinul său puternic.

Podul cu patru benzi, lung de 3.026 de metri, a fost finalizat în 2014, dar deschiderea sa a fost amânată din cauza mai multor probleme, inclusiv lipsa drumurilor de legătură şi a unor facilităţi vamale pe partea nord-coreeană, conform mass-media din Coreea de Sud.

Inaugurarea acestui pod a avut loc la puţin peste o lună după ce Coreea de Nord şi Rusia au inaugurat primul lor pod rutier transfrontalier, Phenianul văzând în aceasta un semn al unor relaţii mai strânse după trimiterea de trupe pentru a ajuta Moscova în războiul său împotriva Ucrainei.

Vizita liderului nord-coreean are loc în timp ce liderii mondiali se pregătesc pentru summitul APEC (Cooperarea Economică pentru Asia-Pacific) din noiembrie, de la Shenzhen, în China, alimentând speculaţiile despre o posibilă întâlnire între liderul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump.

De asemenea, are loc înainte ca preşedintele chinez Xi Jinping şi alţi oficiali de rang înalt ai Partidului Comunist să se întâlnească luni la Beijing pentru a cincea sesiune plenară a Comitetului Central.

Ziarul Korea JoongAng Daily, citând o sursă guvernamentală sud-coreeană anonimă, a spus că liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost întâmpinat la sosire de prim-ministrul chinez Li Qiang.

Întâlnindu se cu el la Dandong, Kim Jong Un „poate că a încercat să reafirme cooperarea economică convenită în timpul vizitei lui Xi Jinping în Coreea de Nord”, mai devreme în cursul acestui an, şi „să pună presiune asupra Chinei pentru a-şi respecta mai rapid angajamentele”, a declarat pentru AFP Yang Moo Jin, fost preşedinte al Universităţii sud-coreene de studii nord-coreene. "Poate că a încercat, de asemenea, să obţină sprijinul activ şi cooperarea Beijingului în vederea unui eventual summit cu Trump la Shenzhen", a mai opinat Yang Moo Jin.