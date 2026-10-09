Laburiștii britanici au recâștigat mandatul de parlamentar al lui Keir Starmer din Londra, după o ofensivă dură a Verzilor

1 minut de citit Publicat la 11:07 09 Oct 2026 Modificat la 11:07 09 Oct 2026

Abdi-Wali a apreciat că victoria ei este o mărturie a succesului diversităţii din circumscripţie. Foto: Getty Images

Lidera consiliului local din Camden, laburista Sagal Abdi-Wali, a obţinut, în urma alegerilor parţiale de joi, mandatul de parlamentar în circumscripţia Holborn şi St Pancras, rămas vacant după demisia lui Keir Starmer, transmite dpa, citat de Agerpres. Partidul Laburist a învins, astfel, Partidul Verde, care îl desemnase drept candidat pe Zack Polanski.

Abdi-Wali a obţinut 12.292 de voturi (54%), iar Polanski 8.928 (33%). Pe locurile următoare s-au clasat în ordine candidaţii Partidului Conservator, Reform UK şi Liberal Democraţilor.

Laburiştii britanici şi-au asigurat majoritatea în ciuda pierderii a 13% din voturi în favoarea Verzilor. Circumscripţia din nordul Londrei a fost un fief laburist încă de la crearea în 1983. Frank Dobson a fost deputat de Holborn şi St Pancras 32 de ani, iar Starmer 11 ani.

Abdi-Wali a apreciat că victoria ei este o mărturie a succesului diversităţii din circumscripţie. „Acesta este Camden şi aceasta este Marea Britanie”, a spus ea.

Săptămâna aceasta, Verzii susţinuseră o moţiune care declara că sionismul este o formă de rasism. Această poziţie l-a expus pe Polanski unei presiuni, dar el a insistat să îşi păstreze poziţia la conducerea formaţiunii.

După anunţarea rezultatelor scrutinului, întrebat de televiziunea Sky News dacă îşi menţine decizia, el a răspuns: „Da, absolut, asta face un lider”.

El a mai spus că nu consideră candidatura sa o greşeală, ci „o ocazie de a prezenta valorile Partidului Verde, de a discuta despre controlul chiriilor, de a aborda criza climatică, naţionalizarea Thames Water (cea mai mare companie de apă din Regatul Unit - n.r.)”.

El a adăugat că „a fost fantastic să discut cu oamenii din Holborn şi St Pancras, mi-a făcut realmente plăcere”.

Verzii şi-au recunoscut înfrângerea încă dinaintea anunţării rezultatelor oficiale, dar au apreciat că voturile în plus obţinute pe seama laburiştilor, o „reorientare uriaşă”, reprezintă „un rezultat incredibil”.

Un purtător de cuvânt al partidului a declarat că „orice idee de revenire la sistemul comod cu două partide este doar o iluzie din partea sistemului consacrat” şi că „alegătorii au transmis astăzi un mesaj guvernului laburist: ei vor o schimbare reală”.