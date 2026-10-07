Letonia e în alertă după ce bărbați mascați și înarmați au trecut ilegal granița dinspre Belarus și au furat camere de supraveghere

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Persoane înarmate și mascate au pătruns în Letonia dinspre Belarus, au avariat un tablou electric și au furat camere de supraveghere, au anunțat ministrul de interne al Letoniei, Janis Dombrava, și reprezentanții armatei țării. Potrivit acestora, indivizii au fugit de la fața locului înainte de sosirea grănicerilor, informează Moscow Times.

Înaintea incidentului, se presupune că același grup de persoane înarmate încercase să aducă ilegal din Belarus în Letonia cel puțin 20 de migranți. Aceștia îi „împingeau și îi dirijau în mod activ” pe migranți, iar când s-au confruntat cu militari ai Forțelor Armate Naționale ale Letoniei au început să amenințe că vor recurge la forță.

Ministrul de externe al Letoniei a descris incidentul drept o provocare „deosebit de ostentativă și agresivă”.

„Belarusul trebuie să înțeleagă că asemenea incidente pot avea consecințe mai grave chiar pentru Belarus”, a spus Dombrava.

Forțele armate letone au precizat că incidentul confirmă faptul că „provocările deliberate și amenințările hibride de la granița dintre Letonia și Belarus vor continua”, iar migrația ilegală va fi folosită drept instrument de presiune asupra frontierelor externe ale Uniunii Europene și NATO.

Încă din 2021, numărul migranților care încercau să pătrundă ilegal în Europa prin frontiera dintre Belarus și Uniunea Europeană a crescut brusc. UE a acuzat autoritățile bieloruse de provocarea crizei migrației, susținând că forțele de ordine ale țării nu numai că nu încearcă să îi oprească pe migranții ilegali, ci îi transportă în mod deliberat în zona de frontieră.

Grănicerii din Letonia și Lituania opresc în mod regulat tentative ale migranților de a pătrunde în cele două țări dinspre Belarus. Pe 22 iulie anul acesta, de exemplu, forțele armate letone au tras focuri de avertisment și au folosit gaze lacrimogene împotriva unor migranți care intenționau să treacă ilegal frontiera.

Pe 31 iulie, autoritățile letone au anunțat suspendarea temporară a trecerii frontierei cu Belarus, iar în august a fost descoperit în zona de graniță un tunel subteran prin care 15 persoane încercaseră să intre în țară.

Ulterior, grănicerii letoni au descoperit un al doilea tunel, aflat la 20 de metri de frontieră și camuflat cu mușchi.