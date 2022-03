Liderii UE, reuniune de urgență la Versailles. Va fi anunțat un nou plan economic

”Trebuie să arătăm solidaritate pentru poporul ucrainean și pentru liderii Ucrainei. Și pot să înțeleg răspunsul emoțional și așteptările. În timpul consiliului s-a cerut un mesaj foarte clar în legătură cu soarta Ucrainei în Europa și drumul Ucrainei către destinul ei.

Putem spune că putem abandona țări vecine precum Moldova sau Transnistria, sau țări care sunt dependente de gaz și în care vin atât de mulți refugiați? Răspunsul este Nu.

În lunile care vin trebuie să face o revizuire a faptelor. Va trebui să găsim un nou format pentru Europa”, a spus Emmanuel Macron.

”Ne află în Galeria Războiului şi cine a crezut că războiul în Europa aparţine istoriei, în ultimele săptămâni am văzut că Rusia sub preşedintele Putin vrea să aducă războiul înapoi în Europa.

În faţa acestei violenţe nemaiauzite a Rusiei împotriva Ucrainei şi a populaţiei sale reprezintă un punct de cotitură tragic în istoria noastră. Suntem conştienţi că este un punct de cotitură şi pentru societăţile noastre, pentru popoarele noastre şi pentru proiectul nostru european.

În ultimele câteva săptămâni, doamnelor şi domnilor, aşa cum am spus, am răspuns prin unitate, rapiditate şi responsabilitate. Am luat hotărâri foarte repede, toţi cei 27, toate instituţiile noastre în coordonare cu toţi partenerii noştri.

Această criză ne-a făcut să ne asumăm responsabilităţile în faţa unei noi realităţi. Mai întâi, continuarea asigurării de energie într-un mod care prezintă încredere, siguranţă şi accesibilitate pentru consumatorii noştri europeni.

Pe termen mediu, asta înseamnă să scăpăm de dependenţa noastră de gazul rusesc, prin diversificarea livrărilor, prin investiţii masive în energii regenerabile.

Regenerabilele se pot face acasă, crează locuri de muncă aici, în Europa, reprezintă o investiţie strategică în securitatea şi independenţa noastră”, a spus Președintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen.