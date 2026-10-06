Lituania își schimbă Constituția pentru a găzdui arme nucleare, în timp ce tensiunile cu Rusia cresc. Parlamentul a făcut primul pas

1 minut de citit Publicat la 13:19 06 Oct 2026 Modificat la 13:19 06 Oct 2026

Lituania își schimbă Constituția pentru a găzdui arme nucleare, în timp ce tensiunile cu Rusia cresc. Foto: Getty Images

Parlamentul Lituaniei a făcut luni primul pas spre eliminarea interdicției constituționale privind amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării, într-un moment în care Vilnius încearcă să își întărească apărarea în fața amenințărilor venite dinspre Rusia.

Propunerea a trecut de primul vot cu 106 voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și șase abțineri, scrie The Kyiv Independent.

Mai exact, autoritățile vor să elimine articolul 137 din Constituție, care interzice în prezent atât armele de distrugere în masă, cât și bazele militare străine pe teritoriul Lituaniei.

Demersul vine în contextul în care țara își extinde cooperarea militară cu aliații NATO. Germania desfășoară permanent o brigadă în Lituania, iar Franța analizează posibilitatea de a avea un rol mai important în descurajarea nucleară a Europei.

Schimbarea nu este însă definitivă. Amendamentul mai trebuie votat o dată, iar al doilea scrutin nu poate avea loc mai devreme de trei luni. Pentru a fi adoptat, este nevoie de votul a cel puțin 94 dintre cei 141 de parlamentari.

Președintele Parlamentului, Juozas Olekas, a spus înainte de vot că eliminarea interdicției ar întări capacitatea de apărare a țării.

„Asta ar însemna că ne asigurăm cel mai puternic sprijin posibil”, a declarat el.

Potrivit lui Olekas, votul final ar putea avea loc pe 12 ianuarie.

Lituania și-a crescut puternic cheltuielile pentru apărare în ultimii ani și găzduiește deja trupe NATO. Germania își mărește, la rândul ei, prezența militară permanentă în această țară.

Poziția geografică a Lituaniei este unul dintre motivele pentru care autoritățile de la Vilnius insistă asupra întăririi apărării. Țara se află între exclava rusă Kaliningrad și Belarus, ambele zone în care Rusia are capabilități militare importante. Kaliningrad se învecinează și cu Polonia, un alt stat NATO.

Modificarea Constituției nu ar însemna însă că arme nucleare vor fi aduse automat în Lituania. Ea ar elimina doar interdicția care există acum, fără să autorizeze direct o anumită desfășurare de armament nuclear.