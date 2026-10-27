MAE a emis o atenţionare de călătorie în Chile: Cod roşu de vreme rea. Este anticipată o tornadă

1 minut de citit Publicat la 19:28 27 Oct 2026 Modificat la 19:28 27 Oct 2026

MAE a emis o atenţionare de călătorie în Chile: Cod roşu de vreme rea. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Chile asupra faptului că Direcția Regională a Serviciului Național de Prevenție și Răspuns la Dezastre Naturale (SENAPRED) a emis un cod roșu de condiții meteorologice nefavorabile, începând cu data de 26 octombrie, potrivit Agerpres.

Codul roșu este instituit în localitatea Requinoa din Regiunea Libertador General Bernardo O'Higgins, precum și în zece zone din Regiunea Metropolitană a capitalei Santiago de Chile: San Jose de Maipo, Puente Alto, La Florida, Pirque, Penalolen, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura și Colina.

Astfel, este preconizată o tornadă care ar putea genera viituri, pagube majore și pericol de surpare de terenuri.

MAE recomandă cetățenilor români să monitorizeze anunțurile autorităților locale competente, să evite cursurile de apă și zonele apropiate acestora.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Santiago de Chile: +56 2 223 23441, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următorul număr de telefon de urgență al Ambasadei României la Santiago de Chile: +56 981397856.

MAE recomandă consultarea paginilor web senapred.cl/alertas, santiagodechile.mae.ro și www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.