Peter Magyar nu mai permite fundației UDMR să participe la naturalizarea maghiarilor români. Eurotrans pierde finanțarea Ungariei

3 minute de citit Publicat la 17:07 27 Oct 2026 Modificat la 17:33 27 Oct 2026

Foto: Facebook/Péter Magyar

Peter Magyar a eliminat fundația Eurotrans, înființată de UDMR, din procesul de obținere simplificată a cetățeniei ungare pentru românii de etnie maghiară. Guvernul de la Budapesta nu va mai finanța Eurotrans, informează agenția ungară MTI și site-ul Kronika.

Președintele organizației a informat că fundația mai are buget pentru funcționare și furnizări de servicii până la sfârșitul anului.

Fundația Eurotrans, care a devenit ținta criticilor în special din cauza implicării sale în colectarea voturilor prin corespondență, urmează să concedieze aproximativ 100 de angajați. În același timp, menținerea legăturilor dintre maghiarii din Transilvania și statul ungar va deveni mai dificilă.

Peter Magyar nu mai vrea fundația fondată de UDMR implicată în obținerea cetățeniei ungare de către maghiarii români

Potrivit informațiilor obținute de publicația Kronika, guvernul Tisza a transmis clar UDMR, încă după alegerile parlamentare din aprilie, că intenționează să retragă fundației acesteia atribuțiile privind procedurile de acordare a cetățeniei.

„Promisiunea” s-a concretizat ulterior. Potrivit deciziei noii administrații conduse de Peter Magyar, procedurile de dobândire a cetățeniei vor deveni responsabilitatea exclusivă a reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Ungariei, fără implicarea unor organizații externe.

În Transilvania și în restul României, această decizie afectează Eurotrans, care, în baza unui acord încheiat în 2015 cu cancelaria prim-ministrului Ungariei și cu ministerul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, s-a ocupat în ultimii 11 ani de toate formalitățile aferente procedurii simplificate de dobândire a cetățeniei ungare.

Activitatea s-a desfășurat prin intermediul a 25 de birouri din întreaga Transilvanie, precum și prin deplasări organizate lunar în diferite localități.

Nagy Zoltan Levente, președintele organizației înființate de UDMR, a confirmat că fundația va continua să se ocupe de procedurile de dobândire a cetățeniei până la sfârșitul anului, conform acordului existent.

El a precizat că, de la începutul activității și în colaborare cu consulatele generale ale Ungariei, fundația a ajutat 140.000 de maghiari din Transilvania să își pregătească dosarele pentru dobândirea cetățeniei.

De asemenea, organizația a întocmit gratuit cereri de înregistrare în registrele de stare civilă pentru peste 50.000 de persoane.

UDMR, acuzată că s-a implicat în alegerile ungare

Kronika mai scrie că excluderea Fundației Eurotrans din procesul de naturalizare este legată de rolul său în colectarea voturilor prin corespondență.

Fundația a contribuit activ la înregistrarea alegătorilor maghiari din România care nu au domiciliu în Ungaria pentru alegerile parlamentare din aprilie, a participat la livrarea și colectarea plicurilor cu voturile prin corespondenţă și le-a și predat Consulatului General al Ungariei la Cluj-Napoca și Miercurea-Ciuc.

Din acest motiv, UDMR a fost acuzată că, în desfăşurarea votului prin corespondenţă, nu a fost doar un „organizator neutru” ci și un actor în campania partidului Fidesz al fostului premier Orban.

Kronika a mai relatat și despre episodul petrecut imediat după alegerile ungare, când premierul Peter Magyar i-a transmis președintelui UDMR că guvernul ungar va investiga neregulile întâlnite în votul prin corespondență.

„Pentru viitor, regulile de vot trebuie revizuite pentru prevenirea eventualelor fraude electorale”, a declarat premierul ungar, citat de publicație. Peter Magyar a adăugat că a primit o garanție din partea președintelui UDMR că „Uniunea nu se va implica în viitor în luptele politice ale partidelor ungare”.

Kelemen Hunor a declarat în acest sens: UDMR a oferit asistență tehnică pentru ca voturile prin corespondență să ajungă în siguranţă la autoritatea electorală și nu are cunoștință de niciun incident care ar fi influenţat desfășurarea alegerilor.

Eurotrans funcționează din 2004

Fundația Eurotrans, înființată de UDMR în 2004, a început să participe oficial la procedurile de dobândire a cetățeniei ungare în baza unui acord încheiat în februarie 2015 cu cancelaria prim-ministrului de la Budapesta și cu ministerul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior.

Acordul de la acea vreme a oficializat, practic, colaborarea dintre cele două părți, deoarece organizațiile teritoriale ale UDMR participau deja activ la derularea procedurii simplificate de dobândire a cetățeniei introduse de guvernul Orban.

Fundația oferă gratuit asistență pentru pregătirea dosarelor, de la realizarea fotografiilor până la efectuarea traducerilor.

Angajații celor aproape 40 de birouri teritoriale ale sale se deplasează de două ori pe săptămână în localitățile din mediul rural, pentru ca și persoanele care nu au avut până acum posibilitatea de a beneficia de procedura simplificată de dobândire a cetățeniei ungare să poată face acest lucru.