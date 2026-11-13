1.000 de vaci umblă libere printr-un oraș din Macedonia de Nord. Primarul cere declararea stării de criză: „Provoacă daune serioase”

1 minut de citit Publicat la 16:53 13 Noi 2026 Modificat la 16:53 13 Noi 2026

Localnicii descriu situația ca fiind înfricoșătoare și spun că animalele apar pe neașteptate în diferite zone ale orașului. Foto: Profimedia Images

Kriva Palanka este un oraș absolut obișnuit, cu aproximativ 13.000 de locuitori, situat în nord-estul Macedoniei de Nord. Cel puțin la prima vedere. Cine se uită mai atent poate observa un număr neobișnuit de mare de vaci care umblă libere prin oraș, traversează nestingherite străzile și pasc iarba din curțile oamenilor și din parcuri. Vacile au devenit un coșmar pentru localnici și primarul a cerut guvernului să declare stare de criză pentru 30 de zile, relatează Euronews și Associated Press.

În imagini surprinse recent, animalele pot fi văzute în timp ce traversează străzile, pasc în parcurile publice și se plimbă nestingherite prin curțile oamenilor, uneori și noaptea.

Autoritățile locale spun că vacile au provocat daune importante terenurilor agricole și spațiilor publice, în timp ce localnicii au început să se teamă de întâlnirile neașteptate cu animalele.

Primarul Saško Mitovski a cerut guvernului să declare o stare de criză pe o perioadă de 30 de zile, avertizând că situația a devenit din ce în ce mai critică. Potrivit primarului, numărul vacilor libere a crescut de la circa 400 la peste 1.000 în prezent.

„Provoacă daune serioase localnicilor, terenurilor agricole și proprietăților municipalității. În același timp ele prezintă un risc de accident în trafic. La o primă vedere, poate părea o problemă minoră sau chiar ridicolă, dar, credeți-mă, este o chestiune serioasă. Și așa cum am spus este tot mai rău de la an la an”, a spus primarul pentru Associated Press.

Multe dintre animale au aparținut anterior unei singure familii, ai cărei membri au fost reținuți după ce ar fi împiedicat o tentativă a Agenției pentru Alimentație și Medicină Veterinară de a confisca bovinele.

Cu toate acestea, animalele nu ar fi fost transportate în adăposturi adecvate după confiscare și au continuat să umble libere pe teritoriul municipiului.

Localnicii descriu situația ca fiind înfricoșătoare și spun că animalele apar pe neașteptate în diferite zone ale orașului.

Reprezentanții municipalității afirmă că nu dispun de resursele și spațiile necesare pentru a gestiona o turmă atât de numeroasă. Primarul Mitovski speră că declararea temporară a stării de criză le va permite autorităților locale și naționale să își coordoneze resursele, să implementeze măsuri zilnice și să găsească o soluție pe termen lung pentru rezolvarea problemei.