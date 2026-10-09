A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari

2 minute de citit Publicat la 10:10 09 Oct 2026 Modificat la 10:13 09 Oct 2026

Potrivit Antiques Roadshow, poșeta a fost probabil realizată în anii 1920. Foto: Antiques Roadshow

Un bărbat care a plătit doar 1,5 dolari pentru o poșetă găsită într-un magazin second-hand a descoperit, câțiva ani mai târziu, că obiectul era o piesă Cartier în stil Art Deco, evaluată la aproximativ 35.000 de dolari, potrivit Times of India.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a prezentat poșeta portocalie din catifea în cadrul emisiunii „Antiques Roadshow”, difuzată de PBS. Obiectul a fost analizat de Katherine Van Dell, specialistă în bijuterii.

El a povestit că a cumpărat poșeta în 2018 sau 2019, pur și simplu pentru că i-a plăcut cum arăta. La momentul respectiv, nu avea niciun motiv să creadă că obiectul pentru care plătise 1,5 dolari ar putea valora mii de dolari.

Pietrele prețioase au oferit primele indicii

Katherine Van Dell și-a dat seama rapid că poșeta nu era un obiect obișnuit cumpărat dintr-un magazin second-hand. Specialista a descris-o drept o poșetă Art Deco „absolut rafinată” și a început să examineze ornamentul de pe clapeta din față.

Ceea ce părea inițial doar un model decorativ colorat era, de fapt, realizat din materiale prețioase și avea caracteristici specifice bijuteriilor de lux din perioada Art Deco.

Van Dell a explicat că ornamentul era realizat din cristal de stâncă sculptat, rubine, smaralde, safire și diamante cu tăietură europeană veche, montate în platină. Pietrele fuseseră aranjate astfel încât să formeze imaginea unui mic recipient plin cu flori.

Specialista a identificat designul drept „giardinetto”, un termen italian care înseamnă „grădină mică”.

Un alt indiciu important a fost modul în care fuseseră sculptate și aranjate pietrele colorate. Van Dell a identificat stilul „tutti frutti”, asociat combinațiilor de pietre prețioase sculptate în culori diferite.

Acest tip de design putea fi întâlnit și în bijuterii care imitau piesele de lux, însă Van Dell a explicat că stilul a fost consacrat în bijuteriile de înaltă calitate de Cartier în perioada Art Deco, chiar dacă la vremea respectivă era cunoscut sub alte denumiri.

A apărut astfel posibilitatea ca poșeta să fi fost realizată de celebra casă franceză de bijuterii. Răspunsul avea să apară în interiorul poșetei.

Numele Cartier era inscripționat în interior

Când a deschis poșeta, Van Dell a găsit numele „Cartier” imprimat cu auriu pe căptușeală. Specialista a spus că suspectează că obiectul este o creație Cartier France. Potrivit „Antiques Roadshow”, poșeta a fost probabil realizată în anii 1920.

Designul Art Deco, pietrele prețioase, structura din platină și identificarea mărcii Cartier au transformat obiectul cumpărat cu doar 1,5 dolari într-o piesă mult mai valoroasă decât își imaginase proprietarul.

Înainte de evaluare, bărbatul a spus că spera ca poșeta să valoreze între 2.000 și 3.000 de dolari. Și o asemenea valoare ar fi reprezentat un câștig uriaș față de cei 1,5 dolari plătiți inițial. Evaluarea specialistului a fost însă mult mai mare.

„În mod pesimist, într-o licitație, astăzi valorează aproximativ 35.000 de dolari. Aceasta este valoarea de piață”, i-a spus Van Dell.

Bărbatul a fost șocat de sumă.

Poșeta ar putea fi asigurată pentru peste 100.000 de dolari

Valoarea de 35.000 de dolari reprezintă estimarea de piață făcută de specialist, nu suma obținută în urma unei vânzări. În cazul asigurării, valoarea poate fi însă mult mai mare.

Potrivit relatării publicației Parade, Van Dell a spus că poșeta Cartier ar putea fi asigurată cu ușurință pentru mai mult de 100.000 de dolari. Diferența dintre prețul plătit inițial și valoarea estimată este astfel uriașă.

Bărbatul a cumpărat poșeta cu doar 1,5 dolari pentru că i s-a părut frumoasă. Ani mai târziu, a aflat că ținea în mâini o piesă Cartier din perioada Art Deco, cu o valoare de piață estimată la aproximativ 35.000 de dolari.