A doua cea mai mare putere militară a Africii trimite trupe în afara țării pentru prima dată în 53 de ani într-un stat aliat Rusiei

2 minute de citit Publicat la 21:22 26 Oct 2026 Modificat la 21:22 26 Oct 2026

Ultima dată când Algeria a trimis forțe militare în afara țării a fost când a sprijinit Egiptul în războiul arabo-israelian din 1973. Foto: Getty Images

Algeria a decis, pentru prima dată în 53 ani, să trimită trupe în afara țării pentru a-și proteja interesele energetice în valoare de 13 miliarde de dolari din Niger, o țară aliată cu Rusia. Parlamentul de la Alger a aprobat desfășurarea de forțe duminică, dar autoritățile nu au dezvăluit deocamdată nici numărul trupelor implicate, nici când va începe misiunea, relatează Business Insider Africa.

Ultima dată când Algeria a trimis forțe militare în afara țării a fost când a sprijinit Egiptul în războiul arabo-israelian din 1973.

Algeria vrea să-și protejeze interesele strategice din Niger

Senatorul algerian Belkacem Boulghiti a spus că trupele vor fi desfășurate „pentru a proteja interesele strategice și economice ale Alegeriei, în special instalațiile sale petroliere din Niger”.

„Nu ne trimitem soldații la război în Niger, ci într-o misiune pentru a securiza infrastructua economică. Este pur și simplu o adaptare a doctrinei noastre la circumstanțele în schimbare, astfel încât să putem face față noilor provocări impuse de situația din regiunea Sahelului”, a spus parlamentarul.

Compania de energie de stat a Algeriei, Sonatrach, are investiții în Niger, fiind implicată inclusiv în proiectul conductei de gaze transsahariene, în valoare de 13 miliarde de dolari. Aceasta ar urma să transporte gaze naturale din Nigeria, prin Niger, până în Algeria, de unde ar fi exportate către piețele europene, inclusiv Italia.

Decizia Parlamentului din 25 octombrie 2026 a avut loc după o vizită a ministrului Apărării din Niger, generalul Salifou Mody, în Algeria săptămâna trecută. În timpul vizitei, acesta s-a întâlnit cu președintele Abdelmadjid Tebboune și cu șeful Armatei Algeriei, generalul Said Chanegriha.

Ulterior, cele două țări au semnat un acord de cooperare militară, deși termenii înțelegerii rămân un secret.

Algeria își consolidează cooperarea militară cu Niger

Relațiile dintre Algeria și Niger s-au îmbunătățit după o perioadă de tensiuni diplomatice ca urmare a loviturii de stat din 2023 din Niger, cele două țări extinzându-și cooperarea în domeniul apărării.

În același timp, Niger și-a consolidat legăturile militare cu Moscova. Țara africană a primit echipamente rusești, sisteme de apărare aeriană, dar și sprijin pentru instruirea militarilor, în timp ce guvernul condus de armată încearcă să reducă dependența de partenerii occidentali în materie de securitate.

La rândul ei, Algeria ajută cu echipamente militare Niameyul. Statul a donat Nigerului patru elicoptere doar în august 2026, dintre care două elicoptere de atac Mi-24V și două elicoptere Mi-171, precum și muniție, piese de schimb și echipamente de întreținere.

Tot în august, în cadrul intervenției sale, Algerul a trimis patru avioane de vânătoare rusești Sukhoi Su-30 și o aeronavă de realimentare în aer, în urma unei tentative de revoltă împotriva guvernului militar din Niger.

Președintele Algeriei, Abdelmadjid Tebboune, a confirmat intervenția în luna octombrie, în timp ce Ministerul Apărării din Algeria a transmis că aeronavele au fost trimise la solicitarea autorităților din Niger, într-o „misiune de sprijinire a armatei din Niger pentru a contracara o tentativă de destabilizare a statului frate Niger”.