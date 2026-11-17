A fost creată prima hartă 3D care cuprinde aproape toate clădirile de pe Pământ. Sunt inventariate 2,75 miliarde de construcții

2 minute de citit Publicat la 08:00 17 Noi 2026 Modificat la 08:00 17 Noi 2026

Niciodată până acum nu fusese realizat un inventar atât de cuprinzător și detaliat. FOTO: Global Building Atlas

O echipă de cercetători a realizat prima hartă 3D de înaltă rezoluție a aproape tuturor clădirilor de pe Pământ, care cuprinde 2,75 miliarde de construcții din întreaga lume, potrivit Futura.

Niciodată până acum nu fusese realizat un inventar atât de cuprinzător și detaliat. Folosind mii de imagini din satelit colectate începând din 2019, o echipă de cercetare condusă de profesorul Xiaoxiang Zhu, titularul catedrei de Știința Datelor în Observarea Pământului de la Universitatea Tehnică din München (TUM), a identificat și modelat 2,75 miliarde de clădiri de pe cinci continente, inclusiv din zonele rurale. Setul de date urmărește să surprindă aproape toate clădirile existente la nivel mondial.

Harta interactivă Global Building Atlas poate fi accesată aici, unde utilizatorii pot explora modelele tridimensionale ale clădirilor din întreaga lume.

Proiectele anterioare de cartografiere de acest tip, inclusiv Google Open Buildings și World Settlement Footprint, au acoperit mai puțin de 2 miliarde de clădiri, un număr considerabil mai mic decât cel inclus în Global Building Atlas. Însă aceasta nu este singura îmbunătățire majoră.

Cu o rezoluție spațială de 10 pe 10 picioare (3 pe 3 metri), modelele 3D sunt de 30 de ori mai detaliate decât cele din bazele de date comparabile. În total, 97% dintre acestea, adică 2,68 miliarde de clădiri, oferă suficiente detalii pentru a identifica amprenta la sol, forma și înălțimea fiecărei construcții.

Finanțate printr-un grant al Consiliului European pentru Cercetare, aceste reprezentări tridimensionale oferă primul indicator global cuprinzător și fiabil al volumului construit pe cap de locuitor, respectiv volumul total al clădirilor raportat la populație.

Un instrument pentru planificarea urbană

Atunci când sunt integrate în modele computerizate la scară largă, aceste date permit analize detaliate ale urbanizării, distribuției populației în diferite regiuni, condițiilor de trai și inegalităților socioeconomice.

Cu ajutorul acestor informații, Global Building Atlas ar putea ajuta autoritățile locale să planifice construirea de noi locuințe, școli, unități medicale sau infrastructură sportivă în zonele în care aceste servicii sunt cele mai necesare. Astfel, proiectul ar putea deveni un instrument valoros pentru orientarea planificării urbane către o dezvoltare mai incluzivă și mai sustenabilă a orașelor.

În mod similar, această hartă 3D ar putea îmbunătăți pregătirea pentru dezastre naturale, ajutând la identificarea mai rapidă și mai precisă a zonelor expuse inundațiilor sau alunecărilor de teren.

În cele din urmă, setul de date ar putea ajuta și orașele și metropolele să se adapteze la schimbările climatice, prin identificarea zonelor asociate cu emisii mai ridicate de CO2 și a celor mai expuse creșterii temperaturilor.