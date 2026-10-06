A fost furată cea mai grea și scumpă carte din lume. Are 210 de kg și a dispărut dintr-un muzeu din Franța

1 minut de citit Publicat la 11:45 06 Oct 2026 Modificat la 12:16 06 Oct 2026

Cartea a fost realizată de Joseph Forêt între anii 1958 și 1961. Foto: Profimedia Images

Capodopera „Apocalipsa”, publicată de Joseph Forêt cu o copertă unică realizată de Salvador Dali, a fost furată dintr-un centru de artă contemporană din Issoire, Auvergne. Cartea, care cântărește 210 kilograme, a dispărut în noaptea de sâmbătă spre luni, relatează BFMTV.

Descrisă drept o „lucrare de artă extrem de valoroasă” și o „piesă excepțională”, coperta acestei copii unice a „Cărții Apocalipsei” din Noul Testament a fost creată de Salvador Dali. Realizată din bronz, coperta este împodobită cu aur, pietre prețioase și scoici și cântărește de uan singură 150 de kilograme.

Cartea, inspirată de textul Sfântului John, cântărește cu totul 210 kilograme. A fost realizată de Joseph Forêt între anii 1958 și 1961.

Este ilustrată pe pergamente de dimensiuni impresionante de 14 dintre cei mai importanți pictori și scriitori ai secolului XX, printre care Jean Cocteau, Bernard Buffet și Jean Giono, a precizat Parchetul din Clermont-Ferrand într-un comunicat transmis BFMTV.

„Cea mai scumpă carte din lume”

După ce a fost vedeta a aproape 150 de expoziții în toată lumea între anii 1961-1972, coperta „Apocalipsei” a intrat într-un con de umbră și a fost depozitată o perioadă în Elveția, iar apoi a fost vândută Japoniei.

În timp ce japonezii se pregăteau să o scoată la licitație, bucată cu bucată, în 2003, cartea a fost achiziționată de Christian Karoutzos, directorul general al unei companii de restaurare a operelor de artă din Issoire.

Deși a păstrat discreția în privința prețului de achiziție al cărții, acesta a declarat la momentul respectiv pentru AFP că, la data creării sale, cartea „fusese evaluată la două milioane de franci (304.898 de euro), ceea ce la acea vreme o făcea cea mai scumpă carte din lume”.

A fost deschisă o anchetă

Christian Karoutzos urma să expună coperta și câteva dintre pergamente în centrul său de artă contemporană din Issoire până în toamnă și acordase recent mai multe interviuri presei locale pe această temă.

„Este vorba despre opera unui proprietar privat care avea un mic muzeu privat de artă contemporană, în care se aflau și alte opere, mai puțin valoroase”, a declarat pentru AFP primarul orașului Issoire, Bertrand Barraud.

Prejudiciul este „inestimabil” și „este munca unei vieți”, a adăugat el.

Primarul a spus că a discutat cu proprietarul capodoperei, care era „foarte afectat” și care i-a explicat că a fost furată o bucată din „moștenirea Franței”.

Ancheta a fost încredințată brigăzii de cercetare a Jandarmeriei din Clermont-Ferrand.