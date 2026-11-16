A murit „șeful șefilor”, într-un spital din Mexic. Cine a fost Felix Gallardo

1 minut de citit Publicat la 12:14 16 Noi 2026 Modificat la 12:14 16 Noi 2026

Felix Gallardo era în închisoare din 1989 FOTO: Profimedia Images

Puternicul baron mexican al drogurilor Miguel Angel Felix Gallardo a murit duminică la vârsta de 80 de ani într-un spital, au anunţat autorităţile, relatează AFP citată de Agerpres.

Cunoscut drept "şeful şefilor", Felix Gallardo ispăşea o pedeapsă cu închisoarea din 1989 şi fusese transferat din penitenciar cu două zile mai devreme pentru a primi îngrijiri medicale de urgenţă, potrivit aceloraşi surse.

El era considerat unul dintre cei mai puternici lideri ai traficului de droguri şi o piesă centrală în apariţia marilor carteluri din Mexic.

Felix Gallardo ispăşea două pedepse care însumau 77 de ani de închisoare şi prezenta, după spitalizare, "o oxigenare scăzută, o alterare a stării de conştienţă şi dezorientare", potrivit unui comunicat.

La sfârşitul anilor 1970, traficantul a fost unul dintre fondatorii cartelului din Guadalajara, considerat prima mare organizaţie criminală a ţării şi cea care a pus bazele modului de operare al grupărilor actuale.

Potrivit site-ului specializat în traficul de droguri Insight Crime, Felix Gallardo a fost un element-cheie în alianţele cu traficanţii columbieni.

Acest cartel a fost responsabil pentru răpirea, torturarea şi asasinarea, în februarie 1985, a agentului sub acoperire al agenţiei antidrog a Statelor Unite (DEA) Enrique Camarena Salazar.

Washingtonul a făcut presiuni asupra Mexicului pentru a-i captura pe cei responsabili. Rafael Caro Quintero, celălalt lider al cartelului din Guadalajara, a fost arestat în 1985. El este deţinut în Statele Unite, fiind acuzat de crimă şi trafic de droguri.

Felix Gallardo, capturat în 1989 şi condamnat la 37 de ani de închisoare pentru asasinarea agentului, ispăşea o altă pedeapsă de 40 de ani pentru trafic de droguri.

În ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat vizibil din cauza a aproximativ douăzeci de afecţiuni, printre care hipertensiunea, diabetul şi surditatea.

Un judecător a recomandat plasarea sa în arest la domiciliu, însă probleme tehnice legate de dispozitivul de monitorizare electronică au împiedicat transferul său.

Alţi doi traficanţi puternici, Joaquin "El Chapo" Guzman şi Ismael "El Mayo" Zambada, condamnaţi la închisoare pe viaţă în Statele Unite, au făcut parte din cartelul din Guadalajara şi, după dispariţia acestuia, au fondat cartelul din Sinaloa.