A văzut la un târg de vechituri un tablou mic și l-a cumpărat cu 30 de dolari. După 2 luni s-a vândut la licitație cu 1.352.000 dolari

Licitație de artă (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un bărbat care a mers la un târg de vechituri a remarcat un tablou micuț care i-a plăcut și pe care l-a cumpărat cu 30 de dolari. Ajuns acasă, a observat o semnătură care s-a dovedit că îi aparține artistei Gertrude Abercrombie.

La 1 octombrie, casa de licitații Freeman’s a vândut lucrarea din 1951, intitulată Scoicile lui Alderman Merriam, cu 1.352.600 de dolari, stabilind astfel un record mondial de licitație pentru artista suprarealistă din Chicago. După 75 de ani în care nu a mai fost expus publicului, tabloul a depășit de peste cinci ori estimarea maximă de 250.000 de dolari, relatează Futura Sciences.

Un tablou micuț dintr-un hol întunecat

Cumpărătorul, al cărui nume nu a fost făcut public, a fost la vânzarea de bunuri ale unei persoane decedate cu speranța că va găsi niște discuri de vinil și piese de mobilier de la mijlocul secolului XX. A cumpărat tabloul când a văzut semnătura mică dintr-un colț. Cu dimensiunile de 20 × 28 cm, lucrarea înfățișează nouă scoici aranjate pe o suprafață gri-ardezie, în timp ce o a zecea scoică, de formă conică, atârnă de un fir, în fața unui perete negru.

La scurt timp după ce a cumpărat tabloul, cumpărătorul a mers la expoziția retrospectivă itinerantă The Whole World Is a Mystery (Întreaga lume este un mister), dedicată artistei Abercrombie, organizată la Muzeul de Artă din Milwaukee. Răsfoind catalogul expoziției, colecționarul a descoperit o fotografie publicată în 1952 în ziarul Chicago Tribune, în care apărea chiar tabloul pe care îl cumpărase el, alături de scoicile reale care o inspiraseră pe artistă.

Cum au confirmat istoricii de artă autenticitatea lucrării

Susan Weininger, profesor emerit de istoria artei la Universitatea Roosevelt și una dintre cele mai importante specialiste în opera lui Abercrombie, a examinat și a autentificat tabloul. Potrivit casei de licitații Freeman’s, lucrarea nu mai fusese văzută în public de la începutul anilor 1950.

Tabloul înfățișează scoicile care îi aparțineau lui Robert Merriam, un consilier municipal din cartierul Hyde Park al orașului Chicago, unde Abercrombie locuia și lucra. Casa de licitații Freeman’s a remarcat că această lucrare reprezintă un caz rar în care artista a pictat direct după natură, în loc să se bazeze pe imagini păstrate în memorie.

Reconstituirea traseului tabloului până în Michigan

Documentele arată că, în 1952, Abercrombie i-a oferit tabloul doctorului John Reynolds din Kalamazoo, Michigan, în schimbul unor servicii medicale. Lucrarea a rămas în familia Reynolds până la vânzarea bunurilor din cadrul succesiunii, organizată în iulie 2026.

Înainte de a ajunge în posesia familiei, tabloul fusese prezentat în șase expoziții personale, în anii 1952 și 1953. Revenirea sa pe piața de artă a pus capăt unei absențe de 75 de ani din catalogul documentat al artistei.

Cine este Gertrude Abercrombie

Născută în Texas, în 1909, Gertrude Abercrombie și-a petrecut cea mai mare parte a vieții la Chicago. A studiat inițial limbile romanice, înainte de a urma cursuri de artă comercială la American Academy of Art. A obținut premii la expozițiile organizate de Institutul de Artă din Chicago în 1936 și 1938, pentru picturile sale austere, încărcate de simboluri și inspirate din vise și amintiri personale.

Până la sfârșitul anilor 1940, Abercrombie devenise o prezență importantă în cercurile muzicale de jazz și literare din Chicago. Când s-a căsătorit cu criticul muzical Frank Sandiford, în 1948, la nunta lor a cântat Dizzy Gillespie. De asemenea, muzicieni precum Sonny Rollins, Max Roach și Jackie Cain se întâlneau la locuința cuplului din Hyde Park pentru sesiuni muzicale improvizate.

Abercrombie a murit în 1977, la vârsta de 68 de ani. O mare parte din lucrările sale au fost vândute prin intermediul târgurilor locale de artă și al unei galerii din magazinul universal Marshall Field’s din Chicago, în loc să colaboreze cu marile galerii din SUA. În ultimele decenii, interesul pieței pentru opera sa a crescut constant, pe măsură ce muzeele și colecționarii au reevaluat locul pe care artista îl ocupă în suprarealismul american.

Cinci ofertanți au participat prin telefon, iar mai mulți concurenți au licitat online pentru tablou atunci când acesta a fost scos la vânzare, la casa de licitații Freeman’s, pe 1 octombrie. Licitația a început de la 80.000 de dolari și a depășit pentru prima dată pragul de un milion de dolari al prețului de adjudecare în istoria licitațiilor dedicate artistei. În final, lucrarea s-a vândut cu 1.352.600 de dolari, sumă care include și comisionul plătit de cumpărător.