A vrut să renoveze un perete din casă, dar a descoperit un portal renascentist. Acum va primi peste un milion de euro

4 minute de citit Publicat la 14:00 14 Noi 2026 Modificat la 14:00 14 Noi 2026

Portalul descoperit a fost realizat spre sfârșitul secolului al XV-lea. Foto: Getty Images

O lucrare de renovare s-a transformat într-o descoperire istorică de proporții pentru un locuitor din orașul spaniol Úbeda. În urmă cu zece ani, în timp ce pregătea reabilitarea unei case vechi din centrul istoric, bărbatul a găsit ascuns sub tencuială un impresionant portal renascentist. Acum, după un lung proces în instanță, proprietarul urmează să primească o recompensă de peste un milion de euro, conform prevederilor Legii patrimoniului istoric spaniol, potrivit El Pais.

Juan Francisco León Catena a cumpărat imobilul din centrul vechi al orașului Úbeda, din provincia Jaén, cu intenția de a-l renova treptat și de a locui acolo împreună cu familia. Nu se aștepta însă ca, în timpul lucrărilor, să descopere un monument despre care se credea că a dispărut de secole.

Descoperirea a avut loc în noiembrie 2016, când Juan Francisco și tatăl său au început să îndepărteze tencuiala de pe pereți. Sub aceasta au apărut elementele fațadei bisericii fostului spital San Jorge, cunoscut și sub numele de spitalul Pero Almides.

Deși biserica datează din anul 1347, portalul descoperit este mai recent, fiind realizat spre sfârșitul secolului al XV-lea. Monumentul, care măsoară aproximativ 15 metri lățime și 11 metri înălțime, este atribuit celebrului arhitect renascentist spaniol Andrés de Vandelvira, cel care a contribuit la realizarea unora dintre cele mai importante monumente din Úbeda și Baeza.

O descoperire de o valoare artistică excepțională

Specialiștii care au analizat portalul au remarcat starea bună de conservare și valoarea sa estetică deosebită. Acesta este un exemplu de arhitectură renascentistă târzie, conceput ca intrare într-o capelă funerară, cu elemente considerate rare și unice în orașul Úbeda.

În urma evaluării, autoritățile regionale din Andaluzia au stabilit că orice intervenție asupra imobilelor în care se află monumentul trebuie să respecte restricțiile prevăzute de Legea patrimoniului istoric al Andaluziei. Mai exact, articolul 33 al legii interzice lucrările care ar putea afecta un astfel de bun de patrimoniu.

Descoperirea a schimbat complet planurile familiei. Din proprietarii unei case vechi, pe care voiau să o renoveze, Juan Francisco și apropiații săi au devenit responsabili pentru protejarea unui monument renascentist de o valoare artistică remarcabilă.

Familia locuiește acum într-o altă casă, cumpărată pe aceeași stradă, și așteaptă să afle ce se va întâmpla cu imobilul în care a fost găsit portalul.

Recompensa de peste un milion de euro, după zece ani de procese

La zece ani de la descoperire, proprietarul se pregătește să primească recompensa prevăzută de Legea patrimoniului istoric spaniol din 1985. Comisia de evaluare a autorităților din Andaluzia a stabilit că valoarea acesteia depășește un milion de euro.

Drumul până la această decizie nu a fost însă unul simplu. Juan Francisco León a fost nevoit să se adreseze instanțelor pentru a-și apăra dreptul la recompensă, după ce autoritățile regionale au refuzat inițial plata.

Legea spaniolă prevede recompense pentru descoperirile întâmplătoare, realizate în urma unor lucrări de excavare, demolări sau alte intervenții asupra terenurilor și clădirilor. În cazul portalului din Úbeda, autoritățile au invocat o excepție din regulamentul regional privind protejarea patrimoniului istoric.

Acestea au susținut că fațada ar include blazonul familiei Messía, considerat emblemă heraldică și clasificat drept bun de interes cultural. Tribunalul Superior de Justiție al Andaluziei a respins însă argumentele administrației, întrucât afirmațiile nu au fost demonstrate. Ulterior, litigiul a ajuns la Curtea Supremă, care a pus capăt îndelungatului conflict juridic.

Proprietarul vrea ca monumentul să fie pus în valoare cât mai repede

Dincolo de recompensa financiară, Juan Francisco León își dorește ca monumentul să fie restaurat și făcut accesibil publicului. El negociază în prezent cu Primăria din Úbeda pentru a găsi o soluție prin care descoperirea să poată fi valorificată și protejată.

Proprietarul a propus ca fațada să rămână vizibilă din stradă, chiar dacă acest lucru ar însemna să renunțe la o parte din suprafața clădirii. În schimb, a cerut ca administrația locală să suporte costurile de reabilitare a imobilului cu patru etaje.

Dacă primăria nu poate sau nu dorește să realizeze lucrările, León cere cel puțin să i se permită să continue proiectul, cu respectarea tuturor cerințelor legale.

Între timp, un raport de conservare și restaurare comandat de autoritățile regionale a semnalat probleme serioase la clădirile din jurul portalului, aflate în proprietatea municipalității. Documentul avertizează că acoperișurile imobilelor de la numerele 10 și 12 sunt într-o stare avansată de degradare, iar infiltrațiile de apă de ploaie afectează atât materialele de construcție, cât și monumentul.

Apa a provocat degradarea structurii și a grinzilor din lemn, existând riscul ca acestea să își piardă rezistența și să se prăbușească. Raportul menționează și apariția mucegaiului și a coloniilor de ciuperci, favorizate de umezeală și lipsa luminii.

Proprietarul se teme că fiecare lună în care nu se intervine agravează situația și pune în pericol descoperirea.

În prezent, portalul renascentist este păstrat în aceleași condiții în care a fost găsit, în noiembrie 2016, iar zona este delimitată. Familia are deja mai multe propuneri din partea unor investitori privați pentru punerea în valoare a monumentului, însă orice decizie depinde de rezultatele unui proiect arheologic care trebuie realizat în prealabil.