Avea în pod un set de cartonașe Pokemon, uitate acolo de ani întregi. Acum le-a vândut cu aproape 1,8 milioane de euro

Cartonaşe de colecţie Pokemon în valoare de 80.000 de euro, furate dintr-un magazin din Franţa. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un fost zugrav a devenit milionar peste noapte după ce colecția de cartonașe Pokémon păstrată timp de 15 ani în podul casei a fost vândută la licitație pentru 1,56 milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 1,8 milioane de euro. Suma a depășit cu mult estimările inițiale, care indicau un preț de aproximativ 250.000 de lire.

Bărbatul, care a preferat să rămână anonim, nu știa cât de valoroase erau cartonașele pe care le păstrase. A început să se intereseze de valoarea lor după ce a citit un articol despre un singur cartonaș Pokémon vândut cu 6.000 de lire sterline, potrivit Independent.

Curios să afle cât ar putea valora propria colecție, a verificat cartonașele din pod și a descoperit că deținea mai multe exemplare din aceeași categorie. A dus apoi câteva dintre ele la casa de licitații Ewbank’s, din comitatul Surrey, pentru o evaluare.

Rezultatul a fost cu mult peste așteptări. În timpul licitației de miercuri, colecționari, investitori și creatori de conținut de pe YouTube au licitat sume impresionante, ajungând până la 100.000 de lire pentru un singur lot.

Cum a ajuns colecția în podul casei

Povestea colecției începe în anii 1990, când fiul bărbatului a început să strângă și să schimbe cartonașe Pokémon cu colegii de școală.

Tatăl său a cumpărat seturile de pe eBay, însă acestea nu au fost folosite. După ce băiatul și-a pierdut interesul pentru Pokémon, cartonașele au fost depozitate în pod, unde au rămas timp de aproximativ 15 ani.

Păstrate în albume speciale pentru colecționari, seturile au rămas sigilate și în stare impecabilă, un detaliu care le-a sporit considerabil valoarea.

„El avea propriile cartonașe, dar pe acestea nu a apucat niciodată să le atingă. Știu că oamenii vorbesc mereu despre comori descoperite în pod, dar, în cazul meu, chiar asta s-a întâmplat. Nu aveam idee ce dețin până când echipa de la Ewbank’s mi-a explicat”, a declarat proprietarul colecției.

Experții nu și-au putut crede ochilor

James Spooner, responsabil de departamentul de cartonașe de colecție al casei Ewbank’s, a povestit că starea exemplarelor i-a surprins pe specialiști.

„Când am văzut ce avea, toate în stare impecabilă, nu ne-a venit să credem. Nici faptul că nu știa cât valorau nu ni s-a părut ușor de crezut”, a spus acesta.

Surpriza a fost și mai mare când au descoperit că bărbatul avea 42 de seturi similare. Casa de licitații a vândut 41 dintre ele, iar proprietarul a păstrat unul.

Ewbank’s organizează licitații dedicate cartonașelor de colecție de cinci ani și a înregistrat, în acest timp, vânzări totale de peste 1,1 milioane de lire sterline. Chiar și cu această experiență, reprezentanții casei nu se așteptau la un rezultat atât de mare.

„Este, de departe, cea mai valoroasă colecție pe care am gestionat-o până acum. Credeam că ar putea ajunge la 270.000 de lire, dar apoi au început să vină ofertele înainte de licitație și ne-am dat seama că avem în față ceva mult mai important”, a explicat Spooner.

Cu o zi înainte de vânzare, ofertele depuse în avans ajunseseră deja la 825.000 de lire sterline.

Cea mai mare vânzare din istoria casei de licitații

Andrew Ewbank, care conduce compania înființată de tatăl său, Chris, a declarat că suma obținută reprezintă cel mai mare total înregistrat vreodată de casa de licitații pentru o singură vânzare.

Acesta a spus că interesul a fost extraordinar, mai ales pentru că pasionații au fost impresionați de calitatea colecției: seturile erau complete, neatinse și includeau aproape toate exemplarele rare pe care și le-ar putea dori un colecționar.

Ceea ce a început ca o achiziție făcută în urmă cu zeci de ani, pentru pasiunea fiului său, s-a transformat astfel într-o avere de peste 1,5 milioane de lire sterline, după ani în care cărțile au stat uitate în pod.