Blocul care nu are nevoie de încălzire și nici de aer condiționat. Cum funcționează prima clădire de acest fel din Franța

3 minute de citit Publicat la 23:18 18 Noi 2026 Modificat la 23:18 18 Noi 2026

sursa foto: Nexity / Créteil L'Echat ©Kreaction – MGAU + Atelier Fermia

Compania imobiliară franceză Nexity a prezentat, marți, primul bloc de locuințe de acest fel din Franța, conceput să mențină în interior o temperatură între 20 °C și 26 °C fără încălzire și fără aer condiționat, scrie Euronews.

Aproape brutalistă ca stil, noua clădire albă, în formă de cub, este prima de acest fel din Franța. Designul ei de ultimă generație îi permite să-și regleze temperatura interioară fără calorifere și fără aer condiționat.

La Lyon, compania imobiliară franceză Nexity și biroul de arhitectură austriac Baumschlager Eberle și-au prezentat marți noul proiect: un bloc cu șapte etaje și 23 de locuințe, în cartierul Confluence, o zonă aflată într-o continuă transformare.

Fără aer condiționat vara și fără încălzire iarna: aceasta este promisiunea dezvoltatorului. Clădirea este concepută să mențină în interior o temperatură de 20-22 °C iarna și de 26-28 °C în timpul caniculei.

Un concept austriac

Căutând un răspuns la criza energetică și climatică, arhitectul austriac Dietmar Eberle a proiectat o clădire care lasă să intre lumina soarelui pentru a reține căldura. Conceptul se numește „22-26”, după temperatura interioară pe care clădirea ar trebui să o mențină.

Această tehnologie de ultimă generație, a cărei eficiență nu a fost încă dovedită, se bazează pe inerția termică a materialelor de construcție.

„Acestea joacă un rol esențial și au fost alese pentru o caracteristică comună: capacitatea lor de a stoca și de a elibera energie”, a declarat pentru publicația online franceză Vert Anne Speicher, directoarea biroului Baumschlager Eberle.

„Un înveliș izolant, construit din cărămizi Monomur (o structură din teracotă cu goluri în interior), beton și tencuială pe bază de var, ajută la păstrarea căldurii sau a răcorii în interiorul locuințelor”, scrie publicația franceză.

Căldura este „reținută” de pereții și de planșeele care sunt de două ori mai groase decât media din Franța: 61 de centimetri, față de aproximativ 30 de centimetri, cât au în medie.

Două straturi de cărămizi cu goluri, despărțite de izolație din vată de sticlă, îi dau clădirii un aspect destul de masiv și, în același timp, o protejează de razele directe ale soarelui, datorită unor nișe adânci.

Conceptul se bazează și pe o planificare inovatoare a construcției și pe un sistem automat de lamele, controlat de mai mulți senzori.

Lamelele din lemn montate în fiecare apartament se deschid și se închid automat pentru a aerisi locuința, în funcție de „temperatură, umiditate, calitatea aerului și vreme”, explică Nexity într-un comunicat de presă.

„Locatarii le pot controla și ei înșiși. Caloriferele auxiliare, obligatorii prin lege, pornesc doar în cazul unor fenomene meteo extreme sau după o perioadă lungă în care locuința a stat goală”.

Locatarii devin caloriferele casei

Apartamentele foarte bine izolate rețin căldura produsă de corpurile locatarilor.

„Noi suntem caloriferele casei, noi și ceea ce facem”, a declarat pentru postul francez BFM Business Cédric Hatat, manager de program la Nexity Auvergne Bourgogne.

Căldura produsă atunci când oamenii gătesc, fac duș sau folosesc aparate electrice rămâne, de asemenea, în apartamente, ceea ce reduce facturile la energie cu 80%, potrivit directoarei generale a Nexity, Véronique Bédague. Asta ar însemna o economie de 380 de euro pe an pentru fiecare locatar al unui apartament cu trei camere.

Fiecare apartament este totuși dotat cu calorifere și cu un sistem de ventilație mecanică cu dublu flux, așa cum cere legea franceză. Potrivit dezvoltatorului, asta a crescut costul construcției cu 15%, pentru conectarea clădirii la sistemul de încălzire al orașului.

Tehnologia ar trebui, de asemenea, să reducă cu 73% consumul de energie necesar pentru confortul termic, iar emisiile de carbon cu 65% pe o perioadă de 50 de ani.

Costuri mari de construcție

Biroul austriac a mai construit două clădiri de tip „22-26”, în Elveția și în Germania, dar aceasta este prima din Franța.

Nu este însă clar dacă modelul poate fi reprodus, din cauza costurilor mari de construcție.

„Acest proiect nu poate fi replicat la scară largă”, a declarat pentru Vert Renaud Payre, consilier ecologist ales în Consiliul Metropolei Lyon. „Costul materialelor, sistemul de automatizare foarte sofisticat pe care se bazează… Modelul 22-26 este pur și simplu prea complex pentru a deveni un standard în construcții”.

„Este conceput să servească drept vitrină pentru locuințele sustenabile și să încurajeze dezvoltarea lanțurilor locale de aprovizionare”, a mai spus Payre pentru Vert.

Consilierul ecologist susține că renovarea locuințelor rămâne cea mai bună cale de a reduce consumul de energie al apartamentelor.

„Sigur, poți prelua câteva tehnici sau idei de ici, de colo, dar, în situația actuală, nu poți transforma o clădire prin care trage curentul într-una eficientă energetic folosind sisteme de automatizare de ultimă generație, foarte scumpe”, a declarat Payre pentru Vert.

Conceptul a convins și alte orașe. Nexity, dezvoltatorul clădirii, plănuiește să finalizeze în 2028 un proiect similar de tip 22-26 în La Garenne-Colombes, lângă Paris. Această a doua clădire-test, cu 80 de locuințe, ar urma să arate cât de eficient este conceptul în realitate.