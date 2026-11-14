Bulgaria interzice creşterea şi uciderea animalelor exclusiv pentru blană

<1 minut de citit Publicat la 17:10 14 Noi 2026 Modificat la 17:10 14 Noi 2026

Restricțiile se aplică fermelor care cresc și ucid animale exclusiv pentru blana lor, inclusiv nurci, vulpi, chinchilla și câini eton. Foto: Getty Images

Parlamentul Bulgariei a interzis deținerea, creșterea și uciderea animalelor exclusiv pentru producția de blană. Persoanele care încalcă Legea riscă amenzi de până la 1.500 euro la prima abatere și 6.000 ulterior, scrie Novinite.

Întreprinderile individuale și societățile comerciale pot fi amendate cu până la 10.000 de euro.

Restricțiile se aplică fermelor care cresc și ucid animale exclusiv pentru blana lor, inclusiv nurci, vulpi, chinchilla și câini eton. Acestea nu acoperă pieile obținute ca subproduse de la animale crescute pentru hrană sau prin vânătoare legală.

Deputatul progresist Anton Kutev a declarat că măsura a încheiat un proces îndelungat și a avut, de asemenea, scopul de a împiedica producătorii de blănuri care operează în alte țări europene să se relocheze în Bulgaria.

„Aceasta marchează sfârșitul unui proces lung. Conform statisticilor bulgare, nu mai există producători de blănuri care să opereze. Un obiectiv important este de a împiedica producătorii cu sediul în prezent în alte țări europene să se mute în Bulgaria”, a declarat Kutev.