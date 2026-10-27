Bulgaria modifică regulile de înmatriculare și inspecție a vehiculelor FOTO: Getty Images

Marți, 27 octombrie, au intrat în vigoare modificări ale normelor privind înmatricularea autovehiculelor în Bulgaria. Prin noile prevederi sunt schimbate cerințele referitoare la inspecțiile vehiculelor, numerele de înmatriculare temporare, înlocuirea motorului și înmatricularea autoturismelor moștenite.

Conform reglementărilor revizuite ale Ministerului de Interne din această șară, este necesară o inspecție fizică într-un punct autorizat atunci când înmatricularea unui vehicul este transferată într-o altă regiune administrativă sau când se schimbă proprietarul, cu condiția ca de la prima înmatriculare să fi trecut mai puțin de 10 ani. Vehiculele înmatriculate pentru prima dată în Bulgaria cu mai mult de 10 ani în urmă sunt scutite de această cerință, potrivit Novinite.

De asemenea, nu sunt necesare inspecții în cazul modificării sistemului de alimentare cu combustibil, al corectării categoriei de mediu sau a normei de poluare în documentele de înmatriculare, ori în cazul eliberării unui duplicat al documentului de înmatriculare din cauza pierderii unei părți din original.

Noile norme limitează eliberarea numerelor de înmatriculare de tranzit (temporare) la maximum trei ori pentru fiecare vehicul în parte.

În cazul înlocuirii motorului, proprietarii nu mai trebuie să prezinte dovada dreptului de proprietate asupra noului motor. În schimb, numărul de identificare al acestuia va fi înregistrat în timpul inspecției fizice. Totuși, dacă motorul montat are un cod de identificare diferit, vehiculul trebuie să fie supus unei evaluări tehnice (technotest), iar proprietarul trebuie să prezinte un certificat care să ateste modificarea structurală.

În cazul vehiculelor moștenite de mai multe persoane, oricare dintre moștenitori poate iniția procedura de înmatriculare fără a prezenta o autorizație scrisă din partea celorlalți. Certificatul de înmatriculare va menționa toți coproprietarii.

Un moștenitor poate solicita, de asemenea, radierea vehiculului, dar numai dacă acesta este predat pentru casare, a fost complet distrus, a fost confiscat de către stat sau dacă radierea se efectuează ca urmare a unui incendiu ori a unei calamități naturale.