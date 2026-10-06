Ce au găsit chinezii într-o rocă veche de jumătate de miliard de ani, scoasă de la 8 kilometri, în timp ce săpau după petrol în deșert

Câmp petrolier în regiunea autonomă uigură Xinjiang din China. Foto: Getty Images

China a extras peste 26 de milioane de tone de petrol și gaze de la adâncimi de peste 6.000 de metri, operațiunile având loc în cel mai mare câmp petrolifer din zona deșertică a țării, relatează publicația Global Times.

Este vorba de câmpul Fuman, situat la marginea nordică a deșertului Taklimakan, în Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang din nord-vestul țării.

China National Petroleum Corp (CNPC), operatorul câmpului petrolifer, a anunțat luni că a fost atinsă “o etapă importantă”.

Conform publicației, inginerii care operează sonda Zhentan-1 au extras recent carote de la o adâncime de 8.080 de metri. Carotele sunt probe cilindrice de rocă, iar cele extrase acolo ar avea o vechime aproximativ 500 de milioane de ani.

Carotele dezvăluie potențialul de exploatare al zăcămintelor petroliere de mare adâncime

Este prima dată când China extrage o astfel de probă de la o adâncime mai mare de 8.000 de metri în bazinul Tarim din nord-vestul țării.

Deșertul Taklimakan se află în inima bazinului Tarim, în sudul regiunii Xinjiang. Deșertul constituie partea principală a acestui vast bazin continental.

„Cu ajutorul acestor carote prețioase, putem analiza și evalua potențialul de generare a hidrocarburilor la adâncimi de peste 8.000 de metri, inclusiv grosimea straturilor de petrol și gaze și nivelul lor de maturitate”, a explicat Xu Yanan, directorul proiectului „Tarim Oilfield” din cadrul CNPC.

„Am extras deja 20,36 milioane de tone de țiței și 8,15 miliarde de metri cubi de gaze naturale din formațiunile ultra-adânci de sub deșertul Taklimakan, volumul total echivalent petrol-gaze depășind 26,86 milioane de tone”, a precizat, la rândul său, Lu Zhongyuan, inginer în cadrul proiectului Tarim Oilfield al CNPC.

În ultimii ani, proiectul Tarim Oilfield și-a intensificat activitățile de producție de petrol și gaze din zăcăminte ultra-adânci în deșertul Taklimakan.

China spune că are rezerve de peste 5 miliarde de tone de petrol și gaze în straturile adânci din bazinul Tarim

În cadrul câmpului petrolifer Fuman au fost forate, în total, 485 de sonde ultra-adânci. Dintre acestea, 133 de sonde au produs, fiecare, peste 100.000 de tone de petrol și gaze, iar 464 de sonde au produs, fiecare, peste 10.000 de tone.

Rezultatele au transformat Tarim în cel mai mare zăcământ petrolifer situat în zonă deșertică și în principala bază de producție de hidrocarburi de mare adâncime din China.

Formațiunile de mare adâncime din bazinul Tarim dețin rezerve bogate de petrol și gaze. Ele reprezintă o zonă cu potențial semnificativ pentru creșterea rezervelor și a producției de hidrocarburi a Chinei.

Țara a confirmat deja existența unor rezerve de peste 5 miliarde de tone de petrol și gaze în Bazinul Tarim, mai mult de jumătate dintre acestea provenind din straturi de mare adâncime, situate la peste 6.000 de metri sub nivelul solului.