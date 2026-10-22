Ce este aurul digital. Tinerii sunt cei mai interesați să investească, cererea ar putea atinge 700 de miliarde de dolari

Tinerii sunt cei mai interesați să investească în aur digital. FOTO: Getty Images

Tinerii sunt cei mai interesați să investească în aur digital, arată un studiu realizat de World Gold Council și Boston Consulting Group. Piața ar putea atrage o cerere de până la 700 de miliarde de dolari, dar majoritatea investitorilor spun că nu vor pune bani până nu au încredere în furnizori.

Potrivit studiului, aurul digital ar putea deveni o oportunitate importantă pentru atragerea investitorilor tineri din întreaga lume, inclusiv din Africa, scrie Insider Africa.

În prezent, piața aurului digital valorează între 45 și 55 de miliarde de dolari. Este o sumă mică față de piața aurului fizic, evaluată la 13.000 de miliarde de dolari. Raportul estimează însă că, până în 2031, aurul digital ar putea aduce o cerere suplimentară de aur de 95 de miliarde de dolari.

Tinerii sunt interesați, dar vor garanții

Studiul a fost realizat pe 12.000 de investitori obișnuiți. Aproape nouă din zece au spus că ar investi în aur digital dacă ar avea condițiile potrivite.

Tinerii știu mai multe despre această formă de investiție. Jumătate dintre persoanele cu vârste între 25 și 34 de ani au auzit de aurul digital, față de doar 23% dintre cei de peste 55 de ani. Interesant este că 65% din cererea potențială vine de la oameni care nu au cumpărat niciodată aur.

Cea mai mare problemă rămâne încrederea. Patru din cinci respondenți spun că trebuie să aibă încredere într-o firmă înainte să investească prin ea.

"Încrederea face diferența", spune World Gold Council. Investitorii vor să fie mai bine protejați, să aibă dovada clară că în spatele investiției lor există aur real, să își poată retrage ușor banii și să existe reguli clare pentru această piață.

Contează și cât de ușor ajung oamenii la aurul digital. În China, India sau Indonezia, unde acesta poate fi cumpărat direct din aplicațiile bancare sau de plăți pe care oamenii le folosesc deja, numărul celor care dețin aur digital este de până la șapte ori mai mare decât în țările unde piața este mai puțin dezvoltată.

Ce este aurul digital

Aurul digital este o formă de investiție prin care poți cumpăra aur online, de obicei prin aplicații sau platforme de plată, fără să-l ții fizic acasă. Aurul real este depozitat în seifuri de un furnizor sau de un custode, iar investitorul deține, de fapt, o cotă din acel aur, înregistrată electronic pe numele lui.

Principalul avantaj este că poți cumpăra cantități foarte mici, ceea ce face investiția accesibilă celor care nu își permit un lingou sau o monedă întreagă. În plus, nu ai costuri și riscuri legate de păstrarea aurului acasă.

Există, în linii mari, două forme. Prima este aurul cumpărat prin aplicații bancare sau de plăți, foarte răspândit în India și China, unde utilizatorii pot cumpăra fracțiuni de gram direct din telefon. A doua este aurul "tokenizat", adică token-uri pe blockchain, fiecare corespunzând unei cantități de aur fizic depozitat.