Ce este ”bicineta”, noul vehicul devenit viral printre tineri. Deplasare rapidă prin oraș, fără combustibil

2 minute de citit Publicat la 11:00 14 Noi 2026 Modificat la 11:00 14 Noi 2026

O idee inedită pentru deplasările prin oraș: un vehicul care combină elemente ale bicicletei cu cele ale trotinetei electrice numit Bicinete Urban

O companie spaniolă a venit cu o idee inedită pentru deplasările prin oraș: un vehicul care combină elemente ale bicicletei cu cele ale trotinetei electrice. Numit Bicinete Urban, acesta are ghidon și roți de dimensiuni mari, dar și o platformă pe care utilizatorul își poate sprijini picioarele, asemenea unei trotinete, potrivit 20minutos.

Modelul este conceput pentru drumurile zilnice către serviciu sau pentru deplasările scurte prin oraș, fără grija ambuteiajelor și fără efortul fizic presupus de urcarea pantelor. Designul său se îndepărtează de cel al trotinetelor electrice obișnuite, iar platforma lată din lemn oferă mai mult spațiu pentru picioare și un plus de stabilitate în timpul mersului.

Motor de 1.000 W și autonomie de până la 50 de kilometri

”Bicineta” este echipată cu un motor cu putere nominală de 500 W și o putere maximă de 1.000 W. Potrivit producătorului, vehiculul poate urca pante cu înclinații de până la 15%, ceea ce îl face potrivit și pentru traseele urbane cu diferențe de nivel.

Bateria are o capacitate de 12.500 mAh și oferă o autonomie maximă declarată de până la 50 de kilometri cu o singură încărcare. Această valoare a fost obținută în condiții optime de testare, cu un utilizator de 75 de kilograme și o viteză de 15 km/h. În utilizarea obișnuită, distanța parcursă poate varia în funcție de greutatea utilizatorului, relief și condițiile meteo.

Vehiculul are o roată din față de 26 de inchi și una din spate de 20 de inchi. Diferența de dimensiune este gândită pentru a asigura o rulare stabilă, o mai bună trecere peste denivelări și aderență în viraje, inclusiv pe suprafețe precum piatra cubică sau asfaltul deteriorat.

Sistem de frânare cu discuri duble și o greutate de aproximativ 30 kg

La capitolul siguranță, ”bicineta” dispune de un sistem de frânare cu două discuri, care permite oprirea progresivă a vehiculului. Frânele sunt acționate prin manete separate, amplasate pe ghidon.

Un dezavantaj este greutatea: vehiculul cântărește aproximativ 30 de kilograme, ceea ce poate face dificil transportul său pe scări sau depozitarea într-un apartament fără lift.

Modelul are omologare din partea Direcției Generale de Trafic din Spania (DGT), autoritatea responsabilă de reglementarea circulației rutiere în această țară.

Cât costă

Vehiculul este comercializat pe site-ul companiei spaniole Cecotec la un preț mai mic de 600 de euro. Producătorul îl prezintă ca pe o alternativă pentru cei care vor să se deplaseze rapid prin oraș, fără să depindă de mașină sau să cheltuiască bani pe combustibil.

Prin combinația dintre elementele unei biciclete și cele ale unei trotinete electrice, ”bicineta” propune o variantă neobișnuită de mobilitate urbană. Rămâne însă de văzut cât de practică se va dovedi în utilizarea de zi cu zi, mai ales din cauza greutății sale.