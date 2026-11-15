China a lansat avionul electric comercial de 10 tone în primul zbor cu echipaj uman. Anterior, a zburat fără piloți la bord

1 minut de citit Publicat la 13:01 15 Noi 2026 Modificat la 13:02 15 Noi 2026

Aeronava electrică realizată în China a fost testată în zbor cu echipaj uman. Foto: Profimedia Images

O aeronavă electrică destinată zborurilor comerciale, construită în China, a efectuat primul său zbor cu echipaj uman, anunță publicația Global Times.

"Aeronava comercială electrică CE-25A, cu o greutate de 10 tone și dezvoltată independent în China, a efectuat sâmbătă primul său zbor cu echipaj uman", a comunicat compania Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), conform publicației citate.

În timpul zborului, desfășurat la Binzhou, în provincia Shandong, la bordul aeronavei s-au aflat doi piloți și un inginer de test. Publicația chineză notează că aparatul a funcționat normal și toți indicatorii de performanță s-au încadrat în așteptări.

Avionul electric chinezesc a fost testat în zbor autonom, fără piloți la bord

CE-25A este primul avion comercial electric al companiei COMAC. Conceput în principal pentru zboruri între orașe, poate transporta 19 pasageri și are o masă maximă la decolare de 10 tone. Atinge o viteză de croazieră de 300 km/h, o altitudine de croazieră de 2.400 de metri și are o autonomie de 400 km.

CE-25A a efectuat primul său zbor autonom, fără echipaj la bord, în data de 2 februarie a acestui an.

Dezvoltată în colaborare de COMAC, producătorul chinez de baterii CATL, Universitatea Jiao Tong din Shanghai și alți parteneri, aeronava a parcurs deja 19 etape de validare prin zboruri autonome, fără echipaj.

Administrația Aviației Civile din China a acceptat cererea depusă de COMAC pentru obținerea certificatului de tip, mai precizează Global Times.