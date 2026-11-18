Cinci sculpturi din bronz de Brâncuși sunt scoase împreună la licitație în SUA. Colecția este evaluată la 25 de milioane de dolari

2 minute de citit Publicat la 10:19 18 Noi 2026 Modificat la 10:19 18 Noi 2026

Sculpturile de bronz au fost turnate postum de turnătoria Susse, între 1973 și 1991. Foto: Casa de licitații Bonhams

O colecție formată din cinci sculpturi de bronz, realizate de Constantin Brâncuși între anii 1917 - 1937, este scoasă la vânzare în Statele Unite ale Americii, de faimoasa casă de licitații Bonhams. Licitația intitulată „Brâncuși: Moștenirea” va avea loc miercuri, 18 noiembrie, la galeriile Bonhmas din New York. Casa de licitații se așteaptă să vândă colecția cu suma amețitoare de 25 de milioane de dolari, potrivit comunicatului de presă.

Achiziționate direct de la moștenitorii lui Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai influenţi sculptori ai secolului al XX-lea, în anii 1980 și 1990, cele cinci sculpturi au rămas în aceeași colecție privată până în prezent și este prima dată când sunt scoase la licitație.

Realizate după concepte pe care Brâncuși le-a dezvoltat între 1917 și 1937, sculpturile reunesc câteva dintre motivele definitorii ale creației artistului, printre care capul adormit sau desprins de trup, portretul abstractizat, torsul fragmentat și forma animalieră.

Sculpturile de bronz au fost turnate postum de turnătoria Susse, între 1973 și 1991, pornind de la duplicate ale ghipsului original al lui Brâncuși, în ediții numerotate și autorizate de Alexandre Istrati (1915–1991) și Natalia Dumitresco (1915–1997).

Desemnați drept unici legatari universali ai artistului, cei doi soți de origine română dețineau drepturile de reproducere a operelor sale, asigurând astfel o autorizare clară și neîntreruptă pentru aceste turnări. Aceștia au lucrat într-un atelier aflat în apropierea celui al lui Brâncuși, la Paris, și i-au fost alături în ultimii ani de viață.

Per total, colecția este evaluată la suma de 25 de milioane de dolari.

„Această colecție oferă o perspectivă deosebit de elocventă asupra căutării neobosite a lui Brâncuși pentru esențializarea formelor.

Colecția acoperă două decenii din cariera artistului și dezvăluie o amploare cronologică dublată de o coerență conceptuală. Prezentarea împreună a cinci lucrări de o asemenea valoare, scoase pentru prima dată la licitație, reprezintă o oportunitate rară pentru colecționari și o contribuție remarcabilă la ceea ce se anunță deja a fi un sezon excepțional pentru Bonhams la New York”, a declarat Ralph Taylor, directorul global al departamentului de artă a secolelor XX și XXI din cadrul Bonhams.

O colecție unică