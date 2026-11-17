Cine primește prime de Crăciun de peste 5.000 de euro anul acesta, în Germania

În Germania, doar 52% dintre angajați primesc prima de Crăciun în 2026 FOTO: Getty Images

În Germania, doar 52% dintre angajați primesc prima de Crăciun în 2026, iar șansele de a primi bonusul sunt legate, în principal, de existența unui contract colectiv de muncă. Potrivit unei analize realizate de Institutul de Științe Economice și Sociale (WSI), angajații acoperiți de astfel de contracte primesc prima într-o proporție de 78%, față de numai 42% în cazul celor care nu beneficiază de această protecție. Diferențele sunt semnificative și în funcție de domeniul de activitate, iar în unele sectoare prima depășește 5.000 de euro.

În 2026, contractul colectiv de muncă este principalul factor care determină cine beneficiază de prima de Crăciun. O analiză realizată de Institutul de Științe Economice și Sociale (WSI), citată de Mannheim 24, evidențiază diferențele dintre sectoarele de activitate și regiuni.

Astfel, angajații care au un contract colectiv de muncă au șanse considerabil mai mari să primească această plată suplimentară: 78%, comparativ cu doar 42% în cazul angajaților care nu sunt acoperiți de un astfel de contract.

Datele se bazează pe un sondaj la care au participat 36.026 de angajați, realizat prin intermediul portalului Lohnspiegel.de, în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 octombrie 2026. În Germania, 52% dintre angajați primesc în prezent prima de Crăciun, în timp ce restul nu beneficiază de această plată. Potrivit WSI, dreptul la această primă există numai dacă acordarea ei reprezintă o practică obișnuită la nivelul companiei, dacă este prevăzută în contractul individual de muncă sau, cel mai frecvent, dacă este reglementată printr-un contract colectiv de muncă.

Cine acordă prime de Crăciun de peste 5.000 de euro

Și alte caracteristici influențează șansele de a primi prima de Crăciun, însă într-o măsură mai mică decât apartenența la un sistem de negociere colectivă. Potrivit analizei WSI, bărbații primesc această primă ceva mai frecvent decât femeile: 54% față de 49%. De asemenea, în vestul Germaniei, 54% dintre angajați beneficiază de prima de Crăciun, comparativ cu doar 41% în estul țării.

Explicația constă într-o tendință pe termen lung de diminuare a acoperirii prin contracte colective de muncă. Potrivit datelor Institutului pentru Cercetarea Pieței Muncii și a Ocupării Forței de Muncă (IAB), în 2025 doar aproximativ 49% dintre angajați lucrau în companii acoperite de contracte colective de muncă, față de 68% în anul 2000. Conform WSI, multe dintre companiile nou-înființate nu mai aderă la asociațiile patronale, ceea ce face ca prevederile contractelor colective privind prima de Crăciun să nu li se mai aplice angajaților acestora.

Clasa politică a reacționat la scăderea gradului de acoperire prin contracte colective de muncă, însă într-o manieră destul de rezervată. Uniunea Europeană solicită statelor membre să atingă un grad de acoperire prin contracte colective de muncă de 80%. În acest sens, guvernul federal german a adoptat, în iulie 2026, un Plan național de acțiune. Cu toate acestea, potrivit lui Thorsten Schulten, directorul Arhivei pentru Contracte Colective de Muncă din cadrul WSI, măsurile prevăzute în acest plan nu sunt suficiente.

Diferențele dintre primele de Crăciun acordate în diverse sectoare de activitate sunt evidente, după cum arată următoarele exemple: