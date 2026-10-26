Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul: Apartamentele costă și 50.000.000 de $

Clădirea Flatiron Building din New York, 25 octombrie 2026. Sursa foto: Hepta

Una dintre cele mai cunoscute clădiri din New York poate fi admirată din nou fără schelele care i-au acoperit fațada timp de aproape șapte ani. Flatiron Building, celebrul imobil cu formă triunghiulară, trece printr-o transformare majoră: dintr-o clădire de birouri cu peste 120 de ani de istorie, devine un ansamblu rezidențial de lux, în care cele mai scumpe apartamente ajung la zeci de milioane de dolari.

Imagini surprinse duminică, 25 octombrie 2026, arată clădirea după îndepărtarea schelelor, care au ascuns mult timp detaliile arhitecturale ale unuia dintre simbolurile metropolei americane.

În spatele fațadei restaurate se pregătesc 36 de locuințe exclusiviste, iar prețul celei mai scumpe reședințe ajunge la 58,5 milioane de dolari, potrivit BBC.

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Flatiron Building, unul dintre simbolurile arhitecturale ale New Yorkului

Situată la intersecția dintre Broadway și Fifth Avenue, în apropierea Madison Square Park, clădirea este recunoscută imediat datorită formei sale neobișnuite, asemănătoare unui fier de călcat. De aici provine și numele Flatiron, care înseamnă „fier de călcat” în limba engleză.

Imobilul a fost proiectat de arhitectul Daniel Burnham și finalizat în 1902. Construcția sa pe structură de oțel a reprezentat o realizare importantă pentru arhitectura începutului de secol XX, într-o perioadă în care New Yorkul începea să fie dominat de clădiri tot mai înalte.

Amplasarea pe un teren îngust, în formă de pană, i-a determinat silueta distinctivă, cu un vârf ascuțit și fațade care se deschid spre străzile din jur. De-a lungul timpului, Flatiron Building a devenit una dintre cele mai fotografiate clădiri ale orașului și un reper al arhitecturii americane.

De ce a fost acoperită de schele timp de șapte ani

Renovarea îndelungată a avut ca obiectiv atât restaurarea exteriorului, cât și transformarea completă a spațiilor interioare. Schelele au început să fie instalate în perioada în care clădirea a rămas fără ultimii săi chiriași de birouri, în 2019. Proiectul de conversie în locuințe de lux a fost relansat de actualul grup de proprietari în 2023.

Lucrările au presupus intervenții ample asupra fațadei istorice. Mii de elemente decorative din teracotă au fost restaurate sau reproduse, iar peste 1.000 de ferestre au fost înlocuite. Echipele de specialiști au urmărit păstrarea aspectului original al clădirii, inclusiv a detaliilor ornamentale specifice stilului Beaux-Arts.

Îndepărtarea schelelor a făcut posibilă redescoperirea fațadei în ansamblu, după ani în care aceasta a fost ascunsă privirilor turiștilor și ale locuitorilor orașului.

36 de apartamente de lux, cu prețuri de până la 58,5 milioane de dolari

Cea mai importantă schimbare are loc însă în interior. Pentru prima dată în istoria sa, Flatiron Building este transformată dintr-o clădire destinată birourilor într-un ansamblu de apartamente private.

Proiectul prevede 36 de reședințe cu planuri deschise, unele ocupând jumătate de etaj, iar altele un etaj întreg. Prețurile pornesc de la aproximativ 11 milioane de dolari pentru apartamentele cu trei dormitoare și ajung la 58,5 milioane de dolari pentru o reședință cu cinci dormitoare, care ocupă un etaj întreg și include un balcon.

Amenajarea interioară a reprezentat o provocare aparte pentru arhitecți și designeri. Forma triunghiulară a clădirii, care contribuie la farmecul său exterior, complică organizarea spațiilor. În zona cea mai îngustă, lățimea ajunge la aproximativ 1,8 metri, astfel că proiectarea unor locuințe funcționale a necesitat soluții adaptate geometriei neobișnuite.

Interioarele sunt concepute pentru segmentul de lux, cu suprafețe generoase, ferestre ample și materiale premium. Elemente din structura originală de oțel au fost lăsate la vedere în anumite zone, devenind parte din designul contemporan al apartamentelor.

Piscină, salon de pian și spații de relaxare pentru viitorii locatari

Transformarea nu se limitează la locuințe. Proiectul include și facilități comune destinate viitorilor rezidenți, printre care o piscină interioară de aproximativ 18 metri, o sală de biliard, un salon de pian și un centru de wellness.

Astfel, clădirea istorică este adaptată unui stil de viață contemporan, în care serviciile și spațiile de relaxare fac parte din experiența rezidențială.

Potrivit informațiilor prezentate de BBC, finalizarea tuturor apartamentelor și a facilităților era estimată pentru începutul anului 202.