Crimă rezolvată după 52 de ani: ADN-ul îl leagă pe criminalul în serie Ted Bundy de uciderea unei fete de 17 ani, fiica unui polițist

2 minute de citit Publicat la 13:56 28 Oct 2026 Modificat la 13:56 28 Oct 2026

Melissa Ann Smith, victima lui Ted Bundy. Sursa foto: Utah Department of Public Safety/ Bureau of Criminal Identification

Autoritățile din Utah au folosit tehnologie ADN avansată pentru a-l lega pe celebrul criminal în serie Ted Bundy de uciderea unei fete de 17 ani, al cărei cadavru a fost descoperit de vânători în urmă cu 52 de ani, potrivit BBC.

Melissa Ann Smith, fiica unui șef al poliției locale, a fost găsită pe 27 octombrie 1974, prezentând semne că fusese violată și torturată.

În aprilie, autoritățile din Utah au identificat-o pe adolescenta Laura Ann Aime drept o altă victimă a lui Bundy. Dovezile strânse în cadrul acelui caz au fost ulterior folosite pentru a contribui la rezolvarea cazului lui Smith.

Înainte de a fi executat în 1989, Bundy mărturisise că ucisese alte două adolescente în Utah. El a fost asociat cu cel puțin 30 de crime comise pe teritoriul Statelor Unite.

Mai există și alte cazuri nerezolvate, legate de Bundy, care sunt încă analizate

În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, sergentul Mike Reynolds, din cadrul biroului șerifului comitatului Utah, a declarat că în stat mai există și alte cazuri legate de Bundy care sunt încă analizate.

„Cu fiecare caz soluționat, sperăm să ștergem amintirea lui Ted Bundy”, a spus acesta.

Rosie Rivera, șeriful comitatului Salt Lake, a adăugat că acest caz ar trebui să le transmită victimelor din dosarele nerezolvate că „există speranță”.

„În fiecare zi, criminalistica evoluează, iar noi avem posibilitatea de a reanaliza aceste cazuri iar și iar”, a declarat ea.

De asemenea, Rivera i-a lăudat pe detectivii care au păstrat probele din acest caz timp de atât de mulți ani, afirmând că situația „demonstrează necesitatea conservării probelor chiar și atunci când trec zeci de ani”.

În aprilie, directorul Biroului de Servicii Criminalistice din Utah a declarat pentru publicația Salt Lake Tribune că în stat existau 444 de anchete privind decese nesoluționate, dintre care 258 erau cazuri de omor.

Cine a fost Ted Bundy

Bundy se numără printre cei mai cunoscuți și temuți criminali în serie din America. El și-a început seria de atacuri vizând victime din nord-vestul regiunii Pacificului, în Statele Unite.

De obicei, aborda femei în locuri publice și le câștiga încrederea prin farmecul său sau prefăcându-se că era rănit. Apoi, le atrăgea în locuri izolate și le ucidea.

A fost arestat pentru prima dată în 1975, pentru răpirea unei femei, și a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Însă, în 1977, a evadat sărind pe fereastra bibliotecii închisorii.

A fost prins din nou, dar a reușit să evadeze iar după numai opt zile, continuând să ucidă până când a fost capturat definitiv, în 1978.