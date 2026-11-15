Cum a salvat inteligența artificială industria rulotelor. Mii de americani trăiesc în case pe roți ca să construiască centre de date

8 minute de citit Publicat la 23:38 15 Noi 2026 Modificat la 23:38 15 Noi 2026

Campingurile construite pentru turiști se umplu cu muncitori de la centrele de date. sursa foto: Getty

Boom-ul inteligenței artificiale a salvat o industrie pe care nimeni nu se aștepta să o vadă legată de AI: rulotele. În SUA, mii de muncitori care construiesc centrele de date ale Google, Meta sau QTS și-au cumpărat rulote ca să se mute din șantier în șantier, umplând campingurile făcute pentru turiști și ajutând dealerii să supraviețuiască după prăbușirea vânzărilor de după pandemie. Afacerea are însă o dată de expirare, iar opoziția politică tot mai mare față de centrele de date ar putea grăbi finalul, scrie Business Insider.

70 de colete de la Amazon stăteau grămadă într-un parc de rulote de lângă Cedar Rapids, în Iowa.

Nu erau pentru turiștii care trec pe acolo ca să viziteze un târg de antichități sau satele germane istorice din apropiere, spune Jamie Wolter, administratoarea Amana RV Park & Event Center. Erau pentru sutele de muncitori de la centrele de date care locuiesc acum în parc.

În mod obișnuit, parcul, cu 450 de locuri de campare, găzduiește cel mult 60 de rezidenți pe termen lung. Însă acum, când atât Google, cât și QTS construiesc centre de date în zonă, au venit muncitori tocmai din Oregon și Washington.

Unii își aduc soțiile și copiii, pe care îi școlarizează acasă. Angajații care altădată primeau reclamații despre locurile de foc lipsă trebuie acum să decidă dacă îi cer cuiva care a rămas în urmă cu plata chiriei să-și mute casa în altă parte.

„E ca și cum ai deveni proprietar de locuințe, ceea ce nu ai fost niciodată”, spune Wolter.

Cu toate acestea, ea recunoaște că muncitorii de la centrele de date au ajutat la compensarea scăderii numărului de turiști cu rulote, cauzată de prețurile la carburanți.

„Fără acești oaspeți pe termen lung, ar fi fost groaznic”, dezvăluie ea.

Pe măsură ce muncitorii din construcții străbat țara în lung și-n lat pentru joburile bine plătite de la centrele de date, unii își folosesc diurna pentru a-și cumpăra o rulotă. Lucrând la unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria SUA, pot sta pe un șantier de la câteva luni până la câțiva ani, adesea în locuri unde hotelurile și închirierile pe termen scurt sunt rare sau scumpe.

Dacă reușesc să prindă un loc în campingurile aglomerate, o rulotă tractabilă îi poate ajuta să profite mai mult de banii primiți pentru cazare, să facă naveta mai scurtă și să-și aducă familia și animalele de companie, totul în timp ce „vânează banii de la centrele de date”. Iar când lucrările se termină, rulota poate merge cu ei la următorul job.

Tendința reprezintă un impuls foarte necesar pentru industria rulotelor, care s-a prăbușit de la nivelul record din pandemie. Livrările angro de rulote din SUA au scăzut cu 13,7% până în septembrie, față de aceeași perioadă a anului trecut, iar vânzările către muncitorii de la centrele de date îi ajută pe unii dealeri să treacă peste această perioadă dificilă.

Între timp, campingurile construite pentru turiști se umplu cu muncitori de la centrele de date, iar administratorii lor învață ce înseamnă să fii copleșit de chiriași pe termen lung.

La ATC RV Center din Cedar Rapids, în Iowa, muncitorii de la centrele de date au ajutat la menținerea vânzărilor aproximativ la nivelul de anul trecut.

„Fără ei, ar fi fost o perioadă foarte slabă pentru noi”, spune managerul Joel Philipp.

Pentru că rulotele sunt, în mare parte, o achiziție de agrement, vânzările sunt deosebit de vulnerabile atunci când familiile își reduc cheltuielile.

„De obicei, e prima industrie care intră în recesiune și ultima care iese”, spune el. „Nu ai nevoie de ea, ți-o dorești”.

Reprezentanța sa a folosit geofencing, adică a direcționat reclame către persoanele care își foloseau telefoanele în jurul șantierelor centrelor de date. Ideea era să ajungă la muncitorii interesați de rulote în pauzele lor, când navighează pe Facebook sau ESPN, și a funcționat. Mai mulți dintre aceștia au venit să cumpere rulote, spune el.

În Louisiana, Bayou Outdoor Supercenter le oferă muncitorilor de la proiectul Hyperion al Meta un calculator care compară costul cazării la hotel cu costul cumpărării unei rulote pe care o pot lua cu ei la următorul job.

La Clear Creek RVs din Abilene, directoarea de marketing Shannon Calkins estimează că aproximativ jumătate din afacerile reprezentanței provin acum de la muncitorii de la centrele de date.

Înainte de acest boom al construcțiilor, muncitorii care cumpărau rulote pentru locuit, inclusiv cei de la proiecte de conducte și centrale solare, reprezentau aproximativ 15–20% din afaceri. Calkins spune că noii clienți au ajutat Clear Creek să continue să crească pe o piață dificilă.

Cei mai mulți cumpărători de la centrele de date aleg rulote tractabile mai mici și mai ieftine, spune Calkins. Echipa ei de finanțare a văzut diurne cuprinse între aproximativ 100 și 300 de dolari pe zi.

O rulotă mai mică poate costa în jur de 20.000 de dolari, iar, în funcție de împrumut, ratele pot ajunge la 400 de dolari pe lună sau chiar mai puțin. O rulotă de 400 de dolari pe lună, plus un loc de campare de 600 de dolari, ar aduce costul la 1.000 de dolari pe lună, fără electricitate, asigurare sau mâncare.

Calkins spune că unii cumpărători au un istoric de credit limitat, ceea ce poate face împrumuturile mai greu de obținut și mai scumpe atunci când se califică. Însă un muncitor care altfel ar cheltui acești bani pe camere de hotel poate investi o parte din ei într-o rulotă pe care o va avea în continuare și după terminarea jobului.

În Cedar Rapids, Philipp a observat și o anumită cerere pentru rulote mai mari, de tip fifth-wheel, care, spune el, pot costa între 60.000 și 70.000 de dolari, dar acestea erau cumpărate de obicei de colegi care căutau modele cu paturi suprapuse pe care să le împartă sau de meseriași care își aduceau familiile.

La Abilene RV Park, în Texas, toate locurile închiriate pe săptămână sau pe lună și toate căsuțele pentru șederi lungi erau ocupate când am vorbit cu administratoarea Debbie Coffey. Muncitorii de la centrele de date reprezintă majoritatea oaspeților ei pe termen lung, iar ea spune că există permanent o listă de așteptare de 20–30 de persoane.

Coffey petrece atât de mult timp ocupându-se de livrări încât se simte „ca o poștăriță cam jumătate din zi, în fiecare zi”.

Mai multă muncă presupune și întreținerea dușurilor, toaletelor și spălătoriei. Parcul a majorat recent tariful lunar cu 50 de dolari, la 600 de dolari plus electricitate, pentru a acoperi impozitele pe proprietate mai mari și costurile de întreținere.

Ea păstrează libere aproximativ cinci dintre cele 66 de locuri ale parcului pentru oamenii aflați în trecere, oaspeții pe care se bazează să revină atunci când construcția centrelor de date se va încheia.

Lângă uriașul campus de centre de date al Meta din Richland Parish, în Louisiana, satul Dunn Village, administrat de Corporate Mobile Housing, le oferă muncitorilor din construcții camere în case mobile, dar și 170 de locuri unde își pot aduce propriile rulote.

Heather Kleinpeter, directoarea de dezvoltare strategică a companiei, spune că centrele de date au dat o nouă viață unei afaceri ai cărei proprietari se gândeau să se retragă. Înființată după uraganul Katrina din 2005, pentru a caza muncitorii care pompau apa din New Orleans, firma s-a reorientat ulterior spre cazarea muncitorilor din industria petrolului și gazelor.

Înainte ca Meta să anunțe, la sfârșitul lui 2024, construirea centrului de date din Louisiana, Corporate Mobile Housing avea 300 de paturi. Acum are 1.500, iar Kleinpeter se așteaptă ca numărul să se dubleze anul viitor.

Doi dintre fiii lui Kleinpeter lucrează la centre de date și au locuit amândoi în case modulare la Dunn Village. În parcurile ei și în toată zona Richland Parish, ea vede tot felul de muncitori care trăiesc în rulote, de la tineri care nu au nevoie de mult spațiu și pensionari care s-au întors la muncă, până la oameni care călătoresc cu copii sau câini. Asta înseamnă rulote cu mici garduri, leagăne și biciclete de copii în față. În unele parcuri, s-au instalat food truck-uri care vând micul dejun.

„Oamenii profită pur și simplu de oportunitate la toate nivelurile”, spune ea.

Oportunitatea are însă o dată de expirare. Meta spune că, la apogeul lucrărilor, campusul extins din Richland Parish va asigura peste 7.500 de locuri de muncă, iar după intrarea în funcțiune, 1.000. Când proiectele de construcție a centrelor de date se vor încheia, echipele itinerante vor avea nevoie de un alt job și de un alt loc unde să-și parcheze rulotele.

Kleinpeter spune că Corporate Mobile Housing își face planuri pe cinci până la șapte ani. După aceea, compania ar putea muta o parte din casele modulare la un alt proiect sau ar putea găsi o nouă utilizare pentru terenul pe care l-a dotat deja cu apă, canalizare și electricitate. Totul depinde de cum va arăta atunci zona.

„Va fi o decizie colectivă, de genul: «Ce vrea comunitatea locală?»”, spune Kleinpeter.

Viitoarele proiecte de centre de date se confruntă și cu un climat politic mai dificil. La alegerile de la jumătatea mandatului din această lună, Texasul a ales-o guvernator pe Gina Hinojosa, care susține un moratoriu la nivel de stat asupra aprobării de noi centre de date. Texasul concentrează aproximativ una din cinci clădiri de centre de date planificate sau aflate în construcție în SUA, potrivit Cleanview, o platformă care monitorizează industria. Michigan l-a ales în Senat pe Abdul El-Sayed, care a cerut o pauză pentru noile proiecte. Alegătorii din mai multe orașe din întreaga țară au aprobat, de asemenea, măsuri de restricționare sau de interzicere a noilor centre de date.

În jurul orașului Abilene, Calkins a văzut cum apar pe câmpuri noi parcuri pentru rulote, unele fiind nimic mai mult decât pietriș și racorduri la utilități. Unele dintre aceste parcuri au spațiu din belșug, spune ea, chiar în timp ce parcurile consacrate îi refuză pe cei care vor să închirieze lunar. Când munca se va termina, crede ea, echipele își vor prinde rulotele de mașini și le vor duce la următorul job.

Parcurile pe care le vor lăsa în urmă sunt cele care, crede ea, se vor vinde „pe nimic”.