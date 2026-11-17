Cum își încălzesc nordicii casa când afară sunt -30 de grade. Secretul nu stă doar în centrale și pompe de căldură

3 minute de citit Publicat la 11:36 17 Noi 2026 Modificat la 11:36 17 Noi 2026

Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda și Islanda au dezvoltat sisteme diferite de încălzire, adaptate resurselor naturale și infrastructurii fiecărei țări. Foto: Getty Images

În țările nordice, iernile pot aduce temperaturi de minus 30 de grade Celsius, însă locuințele reușesc să păstreze căldura fără ca încălzirea să devină o problemă permanentă. Explicația nu ține doar de tehnologiile folosite, ci și de un aspect esențial, adesea trecut cu vederea: izolarea locuințelor, potrivit Blic.

Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda și Islanda au dezvoltat sisteme diferite de încălzire, adaptate resurselor naturale și infrastructurii fiecărei țări. De la pompele de căldură și sobele pe lemne până la rețelele centralizate și energia geotermală, soluțiile sunt variate. Există însă un principiu comun: căldura produsă trebuie păstrată cât mai mult timp în interiorul locuinței.

De aceea, pe lângă alegerea sistemului de încălzire, contează foarte mult izolația pereților și a acoperișului, calitatea ferestrelor, ventilarea și reglarea temperaturii.

Cum își încălzesc norvegienii locuințele în timpul iernii

În Norvegia, energia electrică are un rol important în încălzirea locuințelor, țara beneficiind de o producție consistentă de electricitate din hidrocentrale. Pe lângă radiatoarele electrice, sunt foarte răspândite pompele de căldură, în special cele de tip aer-aer, care funcționează după un principiu asemănător aparatelor de aer condiționat cu funcție de încălzire.

În perioadele cu ger puternic, eficiența pompelor de căldură poate să scadă. De aceea, alegerea unui model potrivit și dimensionarea corectă a instalației sunt esențiale. În multe locuințe, sobele pe lemne completează sistemele moderne și oferă o sursă suplimentară de căldură în zilele foarte reci.

Suedia și Danemarca folosesc căldura care altfel s-ar pierde

În Suedia, pompele de căldură sunt frecvent întâlnite în casele individuale, în timp ce numeroase blocuri și clădiri rezidențiale sunt conectate la rețele de încălzire centralizată.

Principiul este asemănător celui folosit și în România: apa este încălzită într-o centrală sau într-o instalație de producere a energiei termice și transportată apoi prin conducte către locuințe. Diferența constă în diversitatea surselor folosite pentru obținerea căldurii.

Pe lângă biomasă și centralele care produc simultan electricitate și energie termică, suedezii valorifică și căldura reziduală provenită din industrie sau din instalațiile de tratare și valorificare energetică a deșeurilor.

Un sistem asemănător funcționează și în Danemarca, unde încălzirea centralizată este disponibilă pentru o mare parte dintre gospodării. Rețelele folosesc inclusiv pompe de căldură de mari dimensiuni și energie termică recuperată din alte procese. În acest fel, o parte din energia care altfel s-ar pierde este utilizată pentru încălzirea locuințelor.

Finlanda combină pompele de căldură cu încălzirea pe lemne. Islanda folosește energia geotermală

Finlanda are, la rândul ei, o rețea dezvoltată de încălzire centralizată în orașe. În locuințele individuale sunt utilizate mai multe soluții, de la încălzirea electrică și pompele de căldură până la sobele pe lemne.

Unele pompe folosesc energia acumulată în sol, unde temperatura rămâne mai stabilă la anumite adâncimi decât cea a aerului exterior. Aceste sisteme pot asigura o eficiență bună, dar necesită condiții tehnice potrivite și investiții mai mari pentru instalare.

Islanda beneficiază de o resursă naturală diferită: energia geotermală. Apa încălzită în mod natural în subteran este transportată prin conducte către localități și folosită pentru încălzirea clădirilor. În zonele în care rețelele geotermale nu sunt disponibile, electricitatea are un rol important.

Care este secretul

Experiența țărilor nordice arată că eficiența încălzirii nu depinde exclusiv de echipamentul instalat. O locuință bine izolată pierde mai puțină căldură și poate fi încălzită mai eficient, indiferent de sistemul folosit.

Izolarea pereților și a acoperișului, montarea corectă a ferestrelor și etanșarea zonelor prin care pătrunde aerul rece pot reduce pierderile de energie. La fel de importante sunt ventilarea corespunzătoare și reglarea temperaturii în funcție de necesități.

Înainte de achiziționarea unui sistem de încălzire mai puternic, este utilă verificarea stării izolației, a ferestrelor și a eventualelor zone prin care se pierde căldura. Puterea echipamentului trebuie aleasă în funcție de caracteristicile locuinței, nu doar de suprafața acesteia.

Nici în nordul Europei toate clădirile nu sunt la fel de eficiente energetic. Casele vechi au nevoie, în multe cazuri, de reabilitarea fațadelor, înlocuirea ferestrelor și modernizarea instalațiilor de încălzire.

Unul dintre principalele lucruri care pot fi învățate din modelul nordic este că investiția într-un sistem performant trebuie însoțită de măsuri care să împiedice pierderea căldurii. Altfel, chiar și cea mai modernă instalație va consuma mai mult pentru a menține o temperatură confortabilă.