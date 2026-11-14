Cum să trăiești până la 106 ani. O bunică a dezvăluit obiceiurile ciudate pe care le are

1 minut de citit Publicat la 10:00 14 Noi 2026 Modificat la 10:00 14 Noi 2026

Apartamentul de 70 de metri pătrați este locuința Francăi încă de la începutul anilor 1960. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Getty Images

La 106 ani, o italiancă are câteva obiceiuri care îi surprind pe cei din jur. Își începe ziua abia după ora 13:00, doarme aproximativ 14 ore pe noapte, cântă la pian, pictează și urmărește știrile din sport. Iar când vine vorba despre mâncare, nu se abține de la desertul preferat: pralinele de ciocolată neagră, potrivit Blic.

Gianna Pratesi a ajuns în atenția publicului după ce a participat la Festivalul de la Sanremo, unde a povestit despre prima sa experiență la vot, în cadrul referendumului istoric din Italia, din 1946. Acum, la mai bine de un secol de viață, povestea ei atrage din nou atenția, de data aceasta prin micile detalii ale unei rutine pe care și-a păstrat-o de-a lungul anilor.

Doarme până la ora 13:00 și nu renunță la dulciurile preferate

Gianna Pratesi spune că petrece o bună parte din zi odihnindu-se. Se culcă în jurul orei 22:30 și se trezește abia la ora 13:00, ajungând astfel la aproximativ 14 ore de somn pe zi.

„Dorm 14 ore pe zi și ador pralinele de ciocolată neagră”, a povestit italianca.

Nu pare să fie adepta unui program strict, iar dulciurile nu lipsesc din micile sale răsfățuri. Pralinele de ciocolată neagră sunt, după cum chiar ea mărturisește, printre preferatele sale.

Ce mănâncă italianca ajunsă la 106 ani

Nici alimentația sa nu pare să urmeze reguli complicate. În meniul zilnic se regăsesc preparate obișnuite din bucătăria italiană: supă, paste, carne la grătar și alte mâncăruri tradiționale.

Nu vorbește despre diete restrictive sau despre alimente la care a renunțat pentru a trăi mai mult. Dimpotrivă, își păstrează micile plăceri culinare și nu se lipsește de desertul pe care îl îndrăgește atât de mult.

La 106 ani, încă pictează, cântă la pian și urmărește știrile din sport

Dincolo de programul de somn și preferințele alimentare, Gianna are în continuare preocupări care îi ocupă timpul. Cântă la pian, pictează și urmărește cu interes știrile sportive.

Muzica și arta au rămas parte din viața ei, iar curiozitatea pentru ceea ce se întâmplă în jur nu a dispărut odată cu trecerea anilor.

Povestea italiencei nu oferă o rețetă sigură pentru longevitate. Nici somnul îndelungat, nici ciocolata neagră și niciunul dintre obiceiurile sale nu pot fi considerate, separat, explicația pentru vârsta la care a ajuns.

Dar Gianna Pratesi arată că, și la 106 ani, viața poate păstra lucruri simple care aduc bucurie: o melodie la pian, câteva ore de pictură și, bineînțeles, o pralină de ciocolată.