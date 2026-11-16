De ce scandinavii nu ofereau mâncare musafirilor. „Eu mă jucam în timp ce familia gazdă stătea la masă”

3 minute de citit Publicat la 11:13 16 Noi 2026 Modificat la 11:13 16 Noi 2026

În Suedia, copiii invitați la joacă în casele prietenilor nu primeau mâncare când familia gazdă se așeza la masă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un obicei din copilărie al suedezilor a stârnit numeroase discuții pe rețelele sociale, după ce mai mulți utilizatori au descoperit că, în Suedia, copiii invitați la joacă în casele prietenilor nu primeau întotdeauna mâncare atunci când familia gazdă se așeza la masă. Tradiția, cunoscută mai ales în rândul generațiilor mai vechi, are legătură cu obiceiurile familiale și cu respectarea programului de masă al fiecărei gospodării.

Subiectul a devenit viral în pandemie, sub hashtagul #Swedengate, iar reacțiile au fost împărțite. În timp ce unii au considerat practica neobișnuită, suedezii au explicat că nu era vorba despre lipsa ospitalității, ci despre o altă perspectivă asupra vizitelor spontane și a timpului petrecut în familie.

De ce copiii invitați la joacă nu primeau mâncare în Suedia

Linda Johansson, o suedeză stabilită în Marea Britanie de 16 ani, a povestit într-un articol publicat de The Independent, pe 31 mai 2022, cum funcționa acest obicei în perioada copilăriei sale, petrecute în orașul Göteborg.

Autoarea își amintește că nu considera deloc ciudat faptul că nu primea mâncare atunci când mergea să se joace la prieteni. În timp ce familia gazdă lua cina, ea continua să se joace, de obicei fără să fie deranjată de faptul că ceilalți mâncau.

„Eu mă jucam în timp ce familia gazdă stătea la masă”, povestește aceasta, explicând că pauza era, de regulă, una scurtă. Copiii își reluau apoi activitățile sau se întorceau acasă, unde îi aștepta propria familie.

Potrivit Lindei Johansson, explicația ținea de organizarea vieții de familie. Părinții suedezi presupuneau că un copil venit în vizită avea deja propriul program de masă acasă, iar oferirea unei cine putea da peste cap planurile și pregătirile familiei sale.

Nu era, așadar, o chestiune legată de bani sau de refuzul de a împărți mâncarea cu musafirii. Era mai degrabă o tradiție și o modalitate de a păstra momentul cinei ca pe o activitate dedicată propriei familii.

Vizitele spontane, diferite de invitațiile organizate

Un alt element important era felul în care copiii suedezi își petreceau timpul împreună. Spre deosebire de Marea Britanie, unde întâlnirile copiilor la joacă sunt adesea stabilite în prealabil de părinți, în Suedia vizitele spontane erau mult mai obișnuite.

Copiii mergeau singuri la casele prietenilor, băteau la ușă și întrebau dacă pot intra să se joace. Părinții nu participau, de regulă, la aceste vizite și nici nu exista o înțelegere potrivit căreia familia gazdă trebuia să le ofere copiilor mâncare.

În aceste condiții, era dificil pentru părinți să știe câți copii vor veni în vizită și cât timp vor rămâne. Cina era considerată un moment separat, petrecut alături de propria familie, iar copiii invitați la joacă se întorceau acasă atunci când venea ora mesei.

Situația era diferită atunci când vizita era planificată în mod special sau când copiii erau foarte mici. În astfel de cazuri, părinții stabileau dinainte programul, iar masa putea fi inclusă în vizită, la fel ca în Marea Britanie.

Tradiția suedeză s-a schimbat în ultimii ani

Linda Johansson subliniază că obiceiul nu mai este la fel de răspândit în Suedia contemporană. Dacă în urmă cu 20, 30 sau 40 de ani era ceva obișnuit ca un copil să nu primească mâncare atunci când se afla în vizită la un prieten, lucrurile s-au schimbat între timp.

Autoarea povestește că, după ce s-a mutat în Marea Britanie, a devenit mamă și a început să îi primească pe prietenii fiului său acasă, oferindu-le și mâncare. Aproape uitase de tradiția din țara natală, până când discuțiile de pe Twitter au readus subiectul în atenție.

Pentru a afla dacă obiceiul mai este întâlnit, Johansson a discutat și cu verișoara sa, care locuiește în continuare în Göteborg și are doi copii, de opt și 12 ani.

Potrivit acesteia, lucrurile stau acum diferit, în majoritatea caselor. Copiii care vin în vizită mănâncă, de cele mai multe ori, împreună cu familia gazdă.