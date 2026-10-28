Descoperire importantă de gaze naturale în Africa: Tanzania anunță primul zăcământ din ultimii zece ani. Și este uriaș

1 minut de citit Publicat la 15:44 28 Oct 2026 Modificat la 15:44 28 Oct 2026

Tanzania a anunțat o descoperire importantă de gaze naturale în zona Mnazi Bay, din sudul țării. Este prima descoperire de acest fel din ultimul deceniu, potrivit BBC.

Ministrul Energiei, Juma Homera, a participat la o ceremonie organizată la sonda Kasa-1X ST2, deținută în comun de compania de stat Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) și compania petrolieră franceză Maurel & Prom, pentru a marca acest moment.

Acesta a declarat că descoperirea, estimată la 6,3 miliarde de metri cubi de gaze naturale, reprezintă o „etapă majoră” în dezvoltarea sectorului de petrol și gaze, de dimensiuni reduse, din această țară est-africană.

Noua sondă ar urma să intre în producție la începutul lunii viitoare și are ca obiectiv creșterea aprovizionării pieței interne.

Tanzania dispune deja de rezerve de gaze naturale estimate la 1,63 trilioane de metri cubi.

„Această descoperire este importantă pentru a asigura țării o energie fiabilă, curată și sigură, la costuri accesibile, în special într-un moment în care cererea crește pe fondul dezvoltării industriale și al altor activități economice”, a declarat Homera.

În ultimii ani, tanzania a încurajat utilizarea gazului natural comprimat pentru mașinilor

Potrivit statisticilor guvernamentale pentru anul 2024, gazele naturale au reprezentat aproape 80% din sursele utilizate pentru producerea energiei electrice în Tanzania.

În ultimii ani, țara a încurajat și utilizarea gazului natural comprimat pentru alimentarea vehiculelor. În acest scop, au fost construite instalații de alimentare cu gaze naturale și stații de distribuție, amplasate în principal în cel mai mare oraș al țării, Dar es Salaam.

Unii locuitori ai Tanzaniei și-au adaptat autoturismele pentru a funcționa cu două tipuri de combustibil. Astfel, gazele naturale disponibile pe plan local le permit să beneficieze de costuri mai mici decât în cazul utilizării benzinei.

Tanzania a făcut prima descoperire de gaze naturale în 1974, pe insula Songo Songo, situată în regiunea Lindi, în sud-estul țării. A urmat o a doua descoperire, în 1982, în zona Mnazi Bay, din regiunea învecinată Mtwara.

Exploatarea comercială a acestor zăcăminte a început în 2004. Acest lucru a impulsionat noi activități de explorare a gazelor, atât pe uscat, cât și în largul mării.

Cea mai mare descoperire individuală a avut loc în 2016, când au fost identificate 76,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale.