Descoperire uluitoare făcută la Machu Picchu, cu ajutorul dronelor: O vastă rețea de 2,4 kilometri de noi drumuri și terase incașe

2 minute de citit Publicat la 20:53 23 Oct 2026 Modificat la 21:05 23 Oct 2026

Foto: Getty Images

O echipă de cercetători de la Centrul de Studii Andine al Universității din Varșovia, în colaborare cu mai multe instituții de cercetare din Peru, a descoperit peste 2,4 kilometri de drumuri, terase și platforme incașe, anterior ascunse sub vegetația tropicală densă, aproape de situl patrimoniului cultural UNESCO de la Machu Picchu, informează discovermagazine.

„Această descoperire completează și revizuiește semnificativ ipotezele privind funcționarea întregului complex”, a spus Mariusz Ziółkowski, directorul Centrului de Studii Andine de la Universitatea din Varșovia.

Descoperirea a fost făcută cu ajutorul dronelor și a tehnologiei LiDAR (Light Detection and Ranging), o metodă de cartografiere cu ajutorul laserului.

În perioada iulie-august 2026, cercetătorii au plecat în expediție, lechipa de cercetare a pornit în expediție la muntele Yanantin, la 1.980-2.680 de metri altitudine pe partea estică a lanțului Anzilor.

Aici, în jungla densă și umedă, cercetătorii au folosit tehnologia LiDAR pentru scanarea zonei din aer, cu ajutorul dronelor.

LiDAR cartografiază zona cu impusluri laser, indiferent de vegetație și poate crea astfel o hartă 3D a terenului, care evidențiază micile schimbări de altitudine și forme regulate care ar putea sugera modificări umane aduse mediului înconjurător..

Cercetătorii au putut astfel identifica trasee înguste și în zigzag care străbat jungla deasă, dezvăluind peste 2,4 kilometri de drumuri din perioada precolumbiană.

Noile drumuri descoperite duceau către o zonă aproape de „Zidul Mandor”, sau „Muralla de Mandor”, o construcție de piatră situată vizavi de Machu Picchu. Pe lângă drumurile recent descoperite, echipa a găsit terase, platforme și structuri circulare, care sugerează un peisaj mai dezvoltat în jurul Machu Picchu decât se credea anterior.

„În Parcul Național Machu Picchu, există peste 60 de situri (arheologice), legate printr-o rețea de drumuri. (Aceste situri) se află în principal pe malul stâng al râului și se pare că aici și-au concentrat incașii eforturile de planificare urbană”, a explicat Ziółkowski. „Drumurile pe care le-am descoperit schimbă această imagine — se pare că și celălalt mal al râului a trecut prin transformări culturale semnificative în perioada incașă.”

Cercetătorii mai notează că drumurile descoperite corespund metodelor de construcție cunoscute ale incașilor, dar originea lor exactă nu a putut fi confirmată, deoarece unele părți ale infrastructurii ar putea fi chiar mai vechi.

Machu Picchu, situat în Anzii peruani, e considerată una din Noile Șapte Minuni ale Lumii. Deși ansamblul din perioada Imperiului Inca a fost desemnat Sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în 1983 și a fost subiectul unor cercetări arheologice extinse în ultimul secol, arhitecții continuă să descopere elemente noi la sit și în peisajul său înconjurător. Pentru a proteja noile descoperiri arheologice din zonă de „vânătorii de comori”, echipele de cercetători peruvieni și polonezi au decis să nu dezvăluie public locația acestora.