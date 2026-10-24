Deșeuri nucleare îngropate la peste 400 m adâncime timp de 100.000 de ani. Finlanda a autorizat primul depozit permanent din lume

Această infrastructură combină o instalație de încapsulare de la suprafață cu un depozit subteran. FOTO: Compania Posiva Oy

Guvernul finlandez a acordat companiei Posiva Oy o licență de exploatare pentru primul depozit subteran permanent din lume destinat combustibilului nuclear uzat. Situată în Eurajoki, Finlanda, instalația va încapsula și depozita definitiv deșeurile nucleare la o adâncime de peste 400 de metri, în roca cristalină veche de 1,9 miliarde de ani, potrivit interestingengineering.com.

Această infrastructură combină o instalație de încapsulare de la suprafață cu un depozit subteran, cunoscut sub numele de Onkalo. Canistrele de depozitare proiectate pentru acest depozit au o structură concepută pentru a menține combustibilul nuclear uzat radioactiv complet izolat timp de peste 100.000 de ani.

Aprobarea ar putea permite ca cea mai mare provocare a energiei nucleare să fie mutată din rezervoarele temporare de la suprafață și izolată definitiv, la mii de picioare sub pământ.

„Cultura solidă a siguranței din Finlanda stă la baza producerii de energie curată. Este responsabilitatea noastră, de-a lungul generațiilor, să asigurăm utilizarea sigură și responsabilă a energiei nucleare, de la construcție până la depozitarea finală a combustibilului uzat. Ca rezultat al eforturilor sistematice desfășurate timp de peste 40 de ani, Finlanda va inaugura prima instalație de depozitare definitivă a combustibilului nuclear uzat din lume”, a declarat Sari Multala, ministrul Climei și Mediului.

Deșeuri radioactive depozitate în roca de bază

Încă de la apariția primelor centrale nucleare, în anii 1950, statele s-au străduit să gestioneze produsele secundare radioactive periculoase. În prezent, marea majoritate a acestor deșeuri periculoase rămân închise în instalații de depozitare temporară din întreaga lume.

Noul proiect ar putea oferi o soluție. Săpat în roca cristalină veche de 1,9 miliarde de ani din sud-vestul Finlandei, Onkalo (care înseamnă „peșteră” în finlandeză) se întinde la peste 400 de metri sub pământ.

Pentru a garanta siguranța, instalația utilizează un sistem de protecție cu bariere multiple, care izolează definitiv deșeurile. Barele de combustibil uzat provenite de la centralele Olkiluoto și Loviisa sunt sigilate în canistre groase din cupru, rezistente la coroziune. Apoi, lucrătorii coboară aceste containere în puțuri săpate în roca de bază și le înconjoară cu argilă bentonitică expansivă, care absoarbe umezeala și împiedică deplasarea materialelor. În cele din urmă, dopuri masive din beton armat cu oțel sigilează tunelurile subterane.

Amplasamentul este proiectat pentru a găzdui până la 6.500 de tone (7.200 de tone americane) de deșeuri de uraniu, echivalentul a aproximativ 3.300 de canistre. După ce instalația va funcționa la capacitate deplină, lucrătorii vor îngropa până la 60 de canistre pe an.

O evaluare atentă privind siguranța

Până în anii 2120, întregul labirint va fi umplut complet, sigilat și predat statului. La suprafață, liniștea se va reinstala.

Unda verde vine după o evaluare esențială privind siguranța, emisă la 4 august 2026 de Autoritatea finlandeză pentru securitate radiologică și nucleară (STUK).

Proiectul a atins mai multe etape-cheie de reglementare în drumul său către funcționarea deplină. Autoritățile pentru securitate radiologică au aprobat evaluarea inițială a STUK în august 2026, deschizând calea pentru acordarea de către guvern a unei licențe de exploatare valabile până în 2070. În prezent, la instalație se desfășoară operațiunile finale de punere în funcțiune și testare. Exploatarea comercială va începe după ce STUK va finaliza inspecția preoperațională aflată în așteptare, la o dată care urmează să fie stabilită.

Compania finlandeză Posiva va trebui, de asemenea, să prezinte evaluări periodice de siguranță la fiecare zece ani.

Proiectul, în valoare de 1,16 miliarde de dolari, a fost în pregătire timp de 22 de ani. Deșeurile vor rămâne radioactive timp de zeci de mii de ani. După 100.000 de ani, nivelurile radiațiilor vor scădea până la cele ale minereului natural de uraniu.

În timp ce țări precum Suedia și Franța urmăresc proiecte similare de depozite geologice de mare adâncime, Finlanda a trecut oficial prima linia de sosire.

Suedia își construiește propriul depozit geologic de mare adâncime la Forsmark, devenind astfel a doua țară care începe construirea unei instalații permanente pentru combustibil nuclear uzat. Instalația se bazează pe aceeași tehnologie de izolare KBS-3, dezvoltată în premieră în colaborare cu Finlanda. Aceasta va închide deșeurile radioactive de nivel înalt în canistre rezistente din cupru, înconjurate de argilă bentonitică expansivă.